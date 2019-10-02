أجواء إيجابية تهيمن على سوق النفط في الربع الرابع .. والمخاطر الجيوسياسية أبرز التحديات

يواجه الاقتصاد العالمي عامة والسوق النفطية خاصة، تحديات واسعة في الربع الرابع من العام الجاري، ما يرجح معه استمرار التقلبات السعرية التي هيمنت على السوق خلال الربع الثالث بسبب عدة عوامل رئيسة، في مقدمتها تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وامتداد التعريفات المتبادلة لتطول قطاع النفط لأول مرة، وهو ما أدى إلى الحد من الواردات النفطية الصينية من الولايات المتحدة.

ويتمثل ثاني التحديات في ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإرهابي على منشأتي النفط السعوديتين خلال الأسابيع الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة واسعة في المعروض العالمي بنحو 5 في المائة، لكن سرعان ما نجحت السعودية في احتواء الأزمة باعتماد خطة تعاف سريعة وقوية فاقت كل التوقعات المسبقة واكتملت بنهاية الشهر الجاري.

ونجحت المملكة في السيطرة على انفلات الأسعار الذي وقع عقب الهجوم مباشرة، وقامت بتهدئة وتيرة الأسعار مدعومة بتمسك المنتجين في تحالف "أوبك +" بخطة خفض المعروض النفطي وتمديد اتفاق تقييد الإنتاج حتى آذار (مارس) المقبل بفضل تفاهمات جيدة بين المنتجين بقيادة السعودية وروسيا، حيث تم أخيرا تدشين ميثاق التعاون الذي يرسخ لشراكة قوية وطويلة الأمد بين المنتجين للحفاظ على السوق مستقرا ومتوازنا.

في هذا السياق، يقول لـ"الاقتصادية"، مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، إن السوق تغلفها مخاوف عميقة من الركود العالمي واتساع وفرة المعروض في الأسواق خلال العام المقبل، التي من المتوقع أن تتبلور ملامحها في الربع الرابع بسبب زيادات واسعة في إنتاج دول من خارج تحالف المنتجين مثل البرازيل، واستمرار تسارع وتيرة الإنتاج الأمريكي، إضافة إلى تعثر المفاوضات الأمريكية - الصينية، التي تنبىء بصعوبات واسعة في مسيرة النمو العالمي.

وأضاف ماندرا، أن العقوبات على إيران وفنزويلا تعد أيضا من أبرز ملامح السوق النفطية في الربع الثالث، التي من المتوقع أن تمتد تداعياتها إلى الربع الأخير، خاصة مع انسداد أفق الحوار الأمريكي- الإيراني وإصرار الأخيرة على رفع العقوبات مقدما وتمسك الولايات المتحدة بتضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني بفرض حزمة جديدة من العقوبات أشد إيلاما، وتشمل في الأساس البنك المركزي الإيراني.

من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية"، جيران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، أن "الملف الإيراني له بالتأكيد بصمات واسعة على السوق النفطية، ولولا جهود السعودية لاحتواء الأزمة عقب الهجوم الإرهابي لواصلت أسعار النفط قفزاتها السعرية الواسعة، التي قدرها البعض بـ100 دولار للبرميل، لكن الاستعانة بالمخزونات واعتماد خطة فاعلة وسريعة للعودة إلى المستويات الطبيعية للإنتاج، نجح في تهدئة الأسعار وجعل السوق تبدأ الربع الرابع في أجواء أكثر إيجابية وثقة بعد الرسائل الإيجابية التي وجهتها السعودية إلى السوق وكل أطراف الصناعة النفطية".

وأضاف جيراس، أن المخاطر الجيوسياسية ما زالت قائمة، لكن الأسعار تعود إلى تصحيح المسار وتسجيل انخفاضات متلاحقة، لافتا إلى أن الربع الرابع سيكون أفضل في توازن السوق في ضوء استمرار التنسيق بين المنتجين في "أوبك" وخارجها، في ضوء جهود حثيثة من "أوبك" لتقليل تداعيات التوترات الجيوسياسية على سوق النفط ودفعها نحو توازن مستقر ومستدام وامتصاص وفرة الإمدادات التي تتبلور ملامحها في الربع الرابع، وقد تهيمن على السوق في العام المقبل.

من ناحيتها، تقول لـ"الاقتصادية"، ويني أكيلو المحللة الأمريكية في شركة "أفريكا إنجنيرينج" الدولية، إن سوق النفط تغلبت بالفعل على أصعب موجات الركود وتهاوي الأسعار في 2016، لكن الاستثمارات في قطاع الطاقة لم تتعاف بعد بالشكل المأمول، بسبب استمرار تقلبات الأسعار، والمخاوف بشأن الطلب النفطي في المستقبل، ما أدى إلى انتعاش محدود في أسهم شركات الطاقة في العامين الماضيين.

وأشارت أكيلو إلى أن الإنتاج الأمريكي ما زال مكونا رئيسا من معادلة السوق في الربع الرابع، فهو يضخ بمستويات مرتفعة تسهم بشكل رئيس في تخمة المعروض الممتدة حتى العام المقبل على أقل تقدير، وهو ما يعد سببا رئيسا وراء احتفاظ تحالف المنتجين في "أوبك+" بخطة خفض الإنتاج ومدها إلى آذار (مارس) المقبل مع احتمال تمديدها مرة أخرى لتغطي كامل العام المقبل، لافتة إلى أن الولايات المتحدة منذ وصولها إلى مرتبة أكبر منتج عالمي للنفط، تحاول حثيثا زيادة صادراتها إلى الأسواق الآسيوية بصفة خاصة في محاولة لتعويض الإنتاج الإيراني، وتخوض بالفعل منافسة شديدة مع "أوبك" وروسيا.