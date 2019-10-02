السوق المالية توافق على زيادة أصول "صندوق الراجحي ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية

أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على الطلب الذي تقدمت به شركة الراجحي المالية ("مدير الصندوق") لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الراجحي ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة، وذلك بعدما استوفت المتطلبات النظامية للإفصاح.



وسيقوم مدير الصندوق بنشر شروط وأحكام "صندوق الراجحي ريت" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق على أن يتم الإفصاح فيه عن أسباب زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات، الذي سيتم تحديده وإعلانه لاحقاً من قبل مدير الصندوق، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت.

ويجب أن تحتوي شروط وأحكام "صندوق الراجحي ريت" على المعلومات والبيانات التي يحتاج مالكي الوحدات الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، ولاسيما المعلومات المتعلقة بـعملية الاستحواذ على الأصول العقارية وعوامل المخاطرة.