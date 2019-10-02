شركة تابعة لـ "الكثيري" توقع إتفاقية تمويل مع "الصندوق الصناعي" بـ 23 مليون ريال

أعلنت شركة اليان للصناعة والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة عن توقيعها قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع يعمل بالتقنية الإيطالية لإنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد واشارة الي اعلان الشركة علي موقع تداول بتاريخ 15-10-1440هـ (الموافق 18-06-2019م ) بخصوص حصول شركة اليان للصناعة علي الموافقة الأولية من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع لتقنية البناء بمدينة سدير للصناعة والأعمال ؛ واستجابة إلى مبادرة تحفيز تقنية البناء وهي احدى مبادرات برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي تهدف إلى تقديم افضل الحلول السكنية من تملك المنازل و خفض تكلفة البناء إضافة إلى سرعة التنفيذ بجودة عالية و خلــق فــرص عمــل ملائمة في قطاع البناء وبلغت قيمة التمويل 23 مليون ريال .

