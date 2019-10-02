جونسون: بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بغض النظر عما سيحدث

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 أكتوبر الحالي "بغض النظر عما سيحدث" مع أو بدون اتفاق، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن جونسون في خطاب أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر "ما يريده العالم بأسره هو الانتهاء من هذه الموضوع، والمضي قدما، لذلك سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بغض النظر عما سيحدث".