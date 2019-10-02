خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادما من جدة

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزاليوم إلى الرياض قادما من جدة . وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عند سلم الطائرة، الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، و الأمير مقرن بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض، و الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للفضاء.

كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين بصالة التشريفات الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد غادر جدة في وقت سابق اليوم. وكان في وداعه عند باب الطائرة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.