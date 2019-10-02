الأسهم السعودية تغلق على تراجع للجلسة الثانية وتفقد مستوى 8000 نقطة

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على تراجع وللجلسة الثانية على التوالي ليغلق دون مستوى 8 الآف نقطة، حيث تأثرت بأداء قطاع البنوك والذي تراجع بأعلى وتيرة في نحو أسبوعين.

وتراجع السوق بنحو 68 نقطة أو ما يعادل 0.85 في المائة عند مستوى 7984 نقطة، حيث كانت أسهم مصرف الراجحي وكذلك أسهم شركة الاتصالات و أسهم بنك سامبا الأكثر تأثير على حركة المؤشر العام.

وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 3.14 مليار ريال حيث ارتفعت السيولة مقارنة بالجلسة السابقة والتي بلغت نحو 2.99 مليار ريال، في حين تم تداول نحو 116.9 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 112.7 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركتي خدمات السيارات وكذلك شركة الدريس المكاسب و بنحو 9.9 في المائة وذلك بعد إعلانهما عن زيادة في هامش الربح لمحطات الوقود. فيما أتى ثالثاً أسهم شركة المصافي بارتفاع 5 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 58 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 120 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة تشب للتأمين التراجعات و بنحو 4.1 في المائة، تلاها أسهم شركة مهارة بتراجع 3.9 في المائة، وأتى ثالثا أسهم شركة الكيميائية السعودية والذي تراجع بنحو 3.8 في المائة.

و تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 388.7 مليون ريال وكذلك شهد أسهم شركة سابك على نحو 305.4 مليون ريال، واتى ثالثا أسهم مصرف الإنماء بنحو 274.4 مليون ريال.