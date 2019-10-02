"ساب" أول بنك يتيح للشركات تتبع مدفوعاتهم عبر المصارف العالمية 

بدأ البنك السعودي البريطاني "ساب" تشغيل خدمات برنامج سويفت (الابتكار في المدفوعات للشركات g4c)، والتي تتيح لعملاء البنك من الشركات امكانية إجراء وتتبع المدفوعات عبر عدة بنوك من خلال أنظمة الدفع الخاصة بها بشكل مباشر. وبذلك يصبح ساب أول بنك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا يبدأ بتشغيل هذه الخدمة بالتعاون مع احدى الشركات العالمية الرائدة في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد الإطلاق الرسمي لـبرنامج سويفت جي بي آي للشركات في يوليو 2019 ، حيث عملت "سويفت" مع البنوك الرائدة والشركات المزودة لبرامج الخزينة من أجل تطوير برنامج سويفت جي بي آي "الابتكار في المدفوعات العالمية" وبذلك فقد انضم ساب إلى النخبة العالمية التي تضم أكثر من 50 شركة كبرى توفر هذه الخدمة.

ويعد هذا التعاون بين القطاعات الأول من نوعه، والذي يعتمد على خدمات برنامج الابتكار في المدفوعات العالمية للشركات (g4c) بهدف تعزيز تجربة المدفوعات العابرة للحدود لبنوك متعددة . وهذا المعيار الجديد سوف يمكن مزودي التطبيقات والبنوك من تقديم رؤية أفضل بالإضافة إلى المزيد من الشفافية للشركات ، مما يعزز الثقة في تنفيذ المدفوعات وإمكانية التتبع ومعالجة الاستثناءات و إجراء التسويات مباشرة من خلال عمليات الخزينة لديهم.

وبهذه المناسبة علق ماجد نجم نائب العضو االمنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب، قائلاً: "نحن فخورون بأن نكون أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ومن بين النخبة التي تضم أكثر من 50 مؤسسة عالمية تقدم خدمة سويفت جي بي آي للشركات. الأمر الذي سيمكن عملاؤنا من الشركات الآن الاعتماد على تنفيذ مدفوعات سريعة وفعالة وشفافة عبر الحدود من خلال تجربة موحدة لخدمة برنامج الابتكار في المدفوعات العالمية، والتي تتيح إمكانية تتبع المدفوعات في أي لحظة، وتوفر شفافية عبر نظام إدارة موارد الشركة ((ERP ونظام إدارة الخزينة الخاص بهم. وبالنسبة للمؤسسات والشركات العالمية التي لديها علاقات مصرفية محلية ودولية متعددة، فإن برنامج الابتكار في المدفوعات العالمية للشركات يوفر نظرة مركزية للمعلومات المصرفية المتعددة تتيح إمكانية تتبع مدفوعاتها من مكان واحد ".

من جهته صرح أونور أوزان رئيس قسم الشرق الأوسط وتركيا وشمال إفريقيا بشركة سويفت قائلا : "إعتمدت البنوك في جميع أنحاء العالم برنامج سويفت "الابتكار في المدفوعات العالمية" كمعيار جديد للمدفوعات العابرة للحدود والتي توفر بالفعل المدفوعات بشكل أسرع وأكثر شفافية كما يمكنها تتبع المدفوعات لعملائها. إن سويفت جي بي آي للشركات عززت هذه الخطوة أكثر بحيث تسمح للشركات تتبع المدفوعات خلال الوقت الحقيقي وتلقي تأكيد الدفع بطريقة متسقة ، عبر عدة بنوك من خلال أنظمة الخزينة الخاصة بها ، وهذا ما تسعى له الشركات تماما".