 "دار الأركان" تعتزم إصدار صكوك بالدولار ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، أن مجلس إدارتها قرر إصدار صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام(RegS)، مبينة أن قيمة الطرح ستحدد بحسب ظروف السوق.

يخضع الطرح إلى موافقة الجهات الرسمية. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

و قامت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، والمصنفة فئةB1 من شركة موديز Moody's، بتكليف الخير كابيتال ، دويتشه بنك ، بنك دبي الإسلامي ، الإمارات دبي الوطني كابيتال ، جولدمان ساكس الدولي ، بنك نور، بنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة كمديرين اكتتاب وذلك لترتيب سلسة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في الشرق الأوسط ولندن وسنغافورة وهونغ كونغ ابتداءً من 3 أكتوبر 2019.

كما سيلحق ذلك طرح صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS) طبقاً للوائح التنظيمية لمدة 5 سنوات طويلة الأجل وفقًا للشروط السوقية.

وستقوم شركة دار الاركان بإعلان جميع التفاصيل والتطورات الأخرى في حينه.