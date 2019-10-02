"ساب" إتمام بيع مليون سهم في "إتش إس بي سي العربية" بقيمة 36 مليون ريال

أعلن البنك السعودي البريطاني إتمام صفقة بيع مليون سهم في شركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" لصالح شركة "أتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في" بـ 36 مليون ريال، واستكمال جميع الشروط التعاقدية للصفقة.

ونتيجة للصفقة، أصبح البنك السعودي البريطاني مالكاً لما نسبته (49%) من أسهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وأصبحت شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في. مالكة لما نسبته (51%) من أسهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.

وأشار إلى أنه سيتم تسجيل الصفقة كأرباح للبنك السعودي البريطاني وذلك عن الفترة المتعلقة بإتمام الصفقة.