الأسهم السعودية تبدأ تداولاتها على تراجع طفيف.. و"الدريس" و "ساسكو" بالنسبة العليا

بدأت الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع طفيف بنحو 30 نقطة، أو مايعادل 0.3 في المائة، حيث يتداول السوق الرئيسية عند 8024 نقطة.

وسجلت كل من أسهم شركة الدريس وخدمات السيارات "ساسكو"النسبة العليا بعد إعلانهما عن زيادة في هامش الربح لمحطات الوقود.

فيما كانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 46 شركة باللون الأخضر و 97 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 45 شركة على ثبات.

وبلغت قيم التداول خلال بداية تعاملات الجلسة عند نحو 397 مليون ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 14.9 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 15.5 ألف صفقة.