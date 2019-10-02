اتهم وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء الولايات المتحدة بتهديد أوروبا بزيادة الرسوم الجمركية على سياراتها بهدف السعي لعرقلة مشروع خط أنابيب غاز نورد ستريم 2 الروسي الممتد إلى ألمانيا.
وقال الوزير، حسب ما نشرته"رويترز" في مؤتمر للطاقة في موسكو "ليس سرا أن الأمريكيين يقترحون، وبشكل أساسي يبتزون، ويهددون بفرض ...رسوم جمركية على إمدادات السيارات الأوروبية".
اتهامات روسية بشأن ابتزاز أمريكا لأوروبا بشأن "نورد ستريم 2"
اتهم وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء الولايات المتحدة بتهديد أوروبا بزيادة الرسوم الجمركية على سياراتها بهدف السعي لعرقلة مشروع خط أنابيب غاز نورد ستريم 2 الروسي الممتد إلى ألمانيا.
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