الأسهم اليابانية تهبط بفعل انكماش نشاط التصنيع في أمريكا

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء بعدما انكمش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في عقد، ما يعطي برهانا آخر على أن الحرب التجارية في الولايات المتحدة والصين تقود لتباطؤ النمو العالمي.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.49 في المئة إلى 21778.612 نقطة.

وأظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أن نشاط التصنيع في الولايات المتحدة نزل لأقل مستوى فيما يزيد عن عشرة أعوام في سبتمبر أيلول مع تأثر الصادرات بالحرب التجارية.

وتراجع 150 سهما على المؤشر نيكي مقابل ارتفاع 69 سهما اليوم، حسب ما نشرته "رويترز".

وقاد الاتجاه النزولي للبورصة شركات إنتاج المعدات الثقيلة والمصدرين ،إذ أن أي ضعف في الولايات المتحدة وهي سوق رئيسية للسلع الرأسمالية اليابانية وارتفاع طفيف للين قد يؤثرا علي أرباح الشركات.

وتصدر قائمة الخاسرين على المؤشر من حيث النسبة نيسان كميكال كورب التي فقد سهمها 5.43 بالمئة وتلتها راكوتين التي تراجع سهمها 4.76 بالمئة وياسكاوا إلكتريك كورب التي انخفضت 4.22 بالمئة.

أما عن أكبر الرابحين فقد تصدرهم سهم كانساي الكتريك باور الذي ارتفع 3.22 بالمئة يليه كيه.دي.دي.آي كورب الذي صعد 2.99 بالمئة وكاسيو كمبيوتر الذي قفز 2.69 بالمئة . ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 في المئة مسجلا 1596.29 نقطة.