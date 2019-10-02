نوفاك: توقعات بنمو الطلب العالمي للنفط 1.4 مليون برميل يوميا

ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقال بمجلة (إنرجي بوليسي) نشرته اليوم الأربعاء أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن ينمو بواقع 1.4 مليون برميل يوميا العام المقبل بعد نموه بمعدل مليون برميل يوميا في 2019. وقال نوفاك، حسب ما أوردته " رويترز" إن قيود الإنتاج المطبقة في إطار الاتفاق العالمي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها مؤقتة وإن روسيا لن تعمل بها إلا عندما يصب ذلك في مصلحتها الوطنية.
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الطاقة- النفط
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