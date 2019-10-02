خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس العراق بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، برقية تهنئة للرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك ، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق مزيداً من الأمن والاستقرار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد برقية تهنئة للرئيس برهم صالح رئيس العراق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق مزيدا من الأمن والاستقرار.