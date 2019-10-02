45.2 مليار ريـال قيمة صفقات خاصة في الأسهم المحلية خلال 9 أشهر .. تضاعفت 4 مرات

ارتفعت قيمة الصفقات الخاصة في سوق الأسهم السعودية منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث إلى نحو 45.24 مليار ريال، وذلك عبر تنفيذ نحو 1.8 ألف صفقة على نحو 1.08 مليار سهم متداول.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفعت قيمة الصفقات الخاصة في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة أكثر من أربعة أضعاف العام الماضي البالغة قيمتها نحو عشرة مليارات ريال.

وكان الربع الثاني صاحب النصيب الأكبر من قيم الصفقات الخاصة، إذ استحوذ على 63.2 في المائة من إجملي قيمة الصفقات بما يعادل نحو 28.6 مليار ريال، تمت على 681.9 مليون سهم عبر 948 صفقة.

فيما جاء الربع الثالث بنسبة 30 في المائة، إذ بلغت قيمة الصفقات 13.5 مليار ريال تمت على نحو 303.9 مليون سهم عبر 618 صفقة، وأخيرا صفقات الربع الأول بنحو 3.1 مليار ريال تمت على نحو 100.3 مليون سهم عبر 303 صفقات، مشكلة 6.9 في المائة من الإجمالي.

وتعرف الصفقات الخاصة بحسب السوق المالية السعودية بأنها عبارة عن أوامر يتم تنفيذها بعدما يتفق مستثمر بائع وآخر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد خارج السوق، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق وكذلك القواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة، علما أن الصفقات الخاصة لا تؤثر في سعر السهم أثناء التداول.

وبحسب الرصد، تمت أكبر الصفقات خلال العام الجاري خلال مايو الماضي بنحو 14.7 مليار ريال تمت على 313 مليون سهم، تزامنت مع بدء المرحلة الأولى لانضمام السوق السعودية لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، تلاه يونيو بصفقات بلغت 11.1 مليار ريال.

وشكلت قيمة الصفقات الخاصة خلال الفترة نحو 7 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق الرئيسة البالغة نحو 647.5 مليار ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية