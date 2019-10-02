«العمل» تتجه إلى إتاحة خيار دفع تكاليف الاستقدام عبر أنظمة المدفوعات الحكومية

تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إتاحة خيار دفع تكاليف استقدام العمالة المنزلية عبر إحدى وسائل أنظمة المدفوعات الحكومية المعروفة خلال الفترة المقبلة، إذ قاربت الوزارة على الانتهاء من هذا الأمر بعد أن وصلت إلى مراحله الأخيرة.

وعلمت "الاقتصادية"، أن وزارة العمل ألغت تراخيص 17 مكتبا وأربع شركات استقدام خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، بسبب عدة مخالفات، منها اختلاف أسعار الاستقدام عن الموجود في موقع مساند.

وتعتزم الوزارة إطلاق خدمة "معروفة" خلال الفترة المقبلة في ثلاث دول جديدة، بهدف تسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية وتوفير خدمة عالية المستوى للمواطنين والمقيمين في المملكة.

كما تتجه خلال الفترة المقبلة إلى إيجاد ما يسمى "الملحق العمالي" لها، يوجد في سفارات المملكة لمتابعة آلية استقدام العمالة المنزلية في الدول التي يتم الاستقدام منها بهدف تنظيمه.

وفي بيان، أعلن برنامج "مساند" التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عديدا من المزايا التي يوفرها عقد استقدام العمالة المنزلية الموحد، الذي أقر مطلع يوليو الماضي، منها العقد الإلكتروني، الذي يحفظ جميع أطراف عملية الاستقدام ويقدم عديدا من الخدمات المميزة للمواطنين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية تسهيلا لعملية الاستقبال في المطار التي ستتولاها بموجب العقد الجديد مكاتب الاستقدام، وتقديم خيارات متنوعة لدفع الرواتب للعمالة، فضلا عن تعويض صاحب العمل بتكلفة الاستقدام بعد استقطاع مدة أشهر عمل العامل خلال فترة التجربة.

وأكد "مساند" أن العقد الإلكتروني يعد إلزاميا لجميع الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، حيث يمكن إكمال عملية التعاقد كاملة عن طريق بوابة مساند الإلكترونية، إضافة إلى دفع قيمة الاستقدام، ما يتيح للبرنامج مراقبة جميع عمليات التعاقد والدفع التي تتم؛ بنظام إلكتروني يسهم في سد الثغرات والممارسات التي تتم خارج بوابة مساند، داعيا إلى استعراض هذه الخدمات والاستفادة منها.

وأفاد بأنه من خلال العقد الإلكتروني الموحد جرى تلافي الإجراءات التي قد تدعو إلى عدم وضوح العلاقة بين طرفي العقد، مثل خيار العاملة البديلة والتأخير غير المبرر من قبل مزودي الخدمة، حيث فرض غرامات تصل إلى 40 في المائة على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد البالغة بحد أقصى 90 يوما، كما يمنح العقد المحدث المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الأيام الخمسة الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.

وفي سياق آخر، نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مساء أمس في مقرها في مدينة الرياض ورشة عمل عن الاستقدام بحضور عبدالمجيد الرشودي وكيل خدمة العملاء والشؤون العمالية، والدكتور أحمد الزهراني وكيل السياسات العمالية، وماهر القاسم وكيل الشؤون الدولية، وعبدالعزيز الشمسان المشرف العام التنفيذي لتجربة العميل والتحول الرقمي.

وتهدف الورشة إلى عرض أبرز قرارات الوزارة لتطوير آليات الاستقدام وتسهيل إجراءاته، والمبادرات المختصة بالاستقدام والاستقدام المطور، ومسار الاستقدام العاجل، والاستثمار الأجنبي في مجال استقدام العمالة المنزلية، إضافة إلى الخدمات التي أطلقتها الوزارة في هذا المجال، ومنها خدمة الحصول على التأشيرات البديلة عن الخروج النهائي "التأشيرات التعويضية".

وذلك علاوة على خدمة "قوى الاستقدام والموافقة اللحظية" المخصصة للمنشآت المتميزة، التي تبنى بسواعد بنات وأبناء الوطن، وخدمة إصدار تأشيرات الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيا من خلال وحدات الخدمات المساندة، وعرض التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات، باعتماد عقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث، وتخفيض الاستقدام من الفلبين عبر خدمة معروفة.