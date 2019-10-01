قضية خاشقجي.. تأكيد سعودي على شفافية ونزاهة القضاء ومحاكمة عادلة للمتورطين

أخذت قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، أبعادا سلبية لدى بعض الدول وعدد من الأوساط الإعلامية، واستغلتها أطراف معادية في تحقيق مآرب لها، رغم تأكيد المملكة الدائم على محاسبة المتورطين وتطبيق القضاء بحقهم وأن قضاءها يعد مستقلا، وليس لأحد التدخل في أعماله وأحكامه، وأن النيابة العامة تلتزم بالشفافية الكاملة حيال القضية.

واعتبرت السعودية جريمة مقتل المواطن خاشقجي، استهدافا لها، بقدر ما هو استهداف لشخصه، واصفة إياها بالمأساة الكبيرة والعمل الإجرامي، الذي ارتكبه أفراد من قطاعات حكومية في الدولة، تصرفوا خارج نطاق سلطتهم.

ونبهت إلى استغلال دول وأطراف إقليمية معادية لبعض الهيئات والمنظمات التي تصنف نفسها بأنها "حقوقية" قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، كورقة سياسية ضد المملكة، بغرض استهداف قيادتها عبر بث ادعاءات ومزاعم كاذبة حول القضية، والتشكيك في نزاهة وعدالة واستقلالية القضاء السعودي. وشددت المملكة على اهتمامها الشديد بالقضية منذ بدايتها، إذ صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإجراء تحقيق في القضية، ما نتج عنه اعتقال عدد من المشتبه بهم في المشاركة في الجريمة أو التخطيط لها، حيث تم توجيه التهم من قبل النائب العام إلى 11 شخصا تجري محاكمتهم.

وأكدت اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة حيال جريمة مقتل المواطن خاشقجي، عبر مسارات عدة، شملت المسار القضائي بإحالة جميع المتورطين في ارتكابها إلى القضاء، والتنظيمي بإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، فضلاً عن إعفاء مسؤولين وردت أسمائهم أثناء التحقيقات في القضية من مناصبهم، ليتسنى للنيابة العامة التحقيق معهم وتسجيل أقوالهم.

ويعد قضاء المملكة مستقلا، فليس لأحد التدخل في أعماله وأحكامه، إذ تلتزم النيابة العامة بالشفافية الكاملة في بياناتها حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، في حدود ما تسمح به الأنظمة العدلية.

وطبقت المملكة القانون وأعلى درجات الشفافية، وبدأت محاكمة المتهمين بحضور ممثلين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، كما حضر محاكمتهم ممثل لتركيا إضافة إلى حضور ممثلي المنظمات الحقوقية السعودية، وقد اعترف متهمون خلال محاكمتهم أنهم قتلوا جمال خاشقجي، وطلبت النيابة العامة إنزال عقوبة الإعدام، بحق خمسة من المتهمين.

ويؤكد حضور ممثلين من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى تركيا وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وممثل من عائلة المواطن خاشقجي لجلسات محاكمة المتورطين، أن المملكة ليس لديها ما تخفيه في هذه القضية. والمملكة طالبت كل من لديه معلومات ووثائق بتقديمها إلى القضاء، في الوقت الذي عقدت فيه حتى الآن ثمان جلسات للنظر في القضية.

ولم تتوصل التحقيقات حتى الآن إلى مكان جثة خاشقجي، حيث لايزال التحقيق جار بهذا الخصوص، فيما ثبت في التحقيق أن هناك متعاون محلي تركي ساعد في التخلص من الجثة، وقد طلبت النيابة العامة من الحكومة التركية وتحديدا من المدعي العام تزويدها بأي أدلة، ولازالت بانتظار ذلك، والنيابة العامة في المملكة لديها يقين بأنها ستكتشف الحقيقة.

وفي الوقت الذي شككت تركيا ومسؤوليها وإعلامها في تعامل السلطات السعودية مع قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، كانت هي نفسها الدولة التي رفضت التجاوب مع طلبات النيابة العامة السعودية لتزويدها بالمعلومات والأدلة المتوافرة لديها للاستفادة منها في التحقيق مع المتورطين في الجريمة، حيث أن النظر في مثل هذه القضية الكبيرة ذات الأطراف المتعددة، يستغرق وقتاً طويلاً، فضلاً عن تعدد درجات التقاضي، قبل صدور الأحكام النهائية. وتواصل السعودية السير في إجراءات قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، لإتمام المسار القضائي الطبيعي للقضية، وكذلك الإجراءات التنظيمية لحوكمة عمل أجهزتها الاستخبارية، قناعة منها بضرورة هذا الخيار، وليس نزولاً عند رغبة أحد، أو رضوخاً لضغوط خارجية من أي طرف.

واعتمد تقرير المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء في مجلس حقوق الإنسان أغنيس كالامار حول حادثة مقتل جمال خاشقجي على تقارير صحفية ولم يكن حياديا ولا موضوعيا، وهو عبارة عن تحليلات واستنتاجات تحمل تناقضات واضحة وأحكام مسبقة تجاه المملكة. وتعرف أغنيس كالامار بموقفها العدائي تجاه المملكة، حيث بدأت وفي اليوم الثالث من الحادثة المؤلمة بنشر تغريدات تتهم المملكة فيها بالمسؤولية عن عملية القتل، ومن المهم الإشارة إلى أن تقريرها ليس إلزامياً ولم يصدر أساساً بتكليف من المنظمة الأممية.

وتواصل النيابة العامة في استجواب المتهمين وتسجيل كافة أقوالهم، و البحث عن أي أدلة أو قرائن، حرصا منها على تحقيق العدالة في هذه القضية كما تواصل تزويد المحكمة بأي أقوال أو أدلة جديدة، وتمارس أقصى درجات الشفافية عبر إصدار بيانات مستمرة حول إجراءات التحقيق، والقضاء في المملكة سلطة مستقلة ليس لأحد التدخل فيها.

وحتى الآن لم تتوصل التحقيقات إلى مكان جثة خاشقجي، وقد ثبت في التحقيق أن هناك متعاون محلي تركي ساعد في التخلص من الجثة، وقد طلبت النيابة العامة من الحكومة التركية وتحديدا من المدعي العام تزويدها بالأدلة التي لديهم حول هذا الموضوع عدة مرات عبر القنوات الرسمية ولكن للأسف لم يصل أي رد من الجهات المعنية التركية، والنيابة العامة لديها يقين بأنها ستكتشف الحقيقة.

وعقدت المحكمة حتى الآن ثمان جلسات قضائية، وهي على تواصل مستمر مع النيابة العامة حول أي تطور في القضية أو أدلة وأقوال جديدة، في حين أنه لا يمكن لأحد التدخل في سلطة القضاء المستقلة، والقاضي هو الوحيد الذي يملك حق استدعاء من يرى ضرورة حضوره إلى المحكمة. كما تؤكد السعودية رفضها إجراء تحقيق دولي في القضية، كون الجناة سعوديون والمجني عليه سعودي، والقضية وقعت داخل القنصلية السعودية، ومن ذلك، فالمعني بهذه القضية هي المملكة، وقضاءها مستقل، وليس لأحد التدخل في أعماله وأحكامه.

ورغم كل ذلك، سمحت المملكة لممثلين من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن بحضور جلسات المحاكمة، وأيضا ممثل من تركيا، وممثل لأسرة المجني عليه المواطن جمال خاشقجي، وعدد من ممثلي المنظمات الحقوقية بالمملكة، وأوضحت أنه ليس لديها ما تخفيه في القضية.

وتطبيقا لمبدأ الشفافية الذي اعتادته المملكة، فقد تم تزويد المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت بتقرير مرحلي مفصل عن القضية، فيما أعلنت المملكة أنها ستنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات حول التحقيقات والمحاكمات الجارية دون المساس بسلامة هذه الإجراءات وبما لا يتعارض مع القوانين السعودية ذات الصلة.