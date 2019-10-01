الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في شهرين تحت ضغط قوة الدولار

انخفضت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين أمس، إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار، بينما ارتفعت أسواق الأسهم بفضل آمال بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ما وجه ضربة أخرى لإغراء المعدن الأصفر.

ووفقا لـ "رويترز" كانت التداولات هزيلة في آسيا إذ إن المتعاملين في أكبر مستهلك للذهب في العالم وهي الصين في عطلة عامة طويلة.

وبحلول الساعة 06:53 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1462.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع لأدنى مستوى منذ السادس من آب (أغسطس) عند 1460.25 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1468.90 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسة لأعلى مستوى في أكثر من عامين، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التصنيع الأمريكية لشهر أيلول (سبتمبر) لتحديد إلى أي مدى قد يذهب صانعو السياسات لتعزيز النمو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم الذي تشهد إمداداته عجزا 0.1 في المائة إلى 1676.58 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند 1700.71 دولار أمس الأول.

وزاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 884.18 دولار للأوقية. ونزلت الفضة 0.2 في المائة إلى 16.95 دولار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها منذ 20 أغسطس آب عند 16.85 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وترنح اليورو قرب أقل مستوى في أكثر من عامين مقابل الدولار قبل صدور بيانات يُتوقع أن تظهر أن معدل التضخم الأوروبي يظل ضعيفا ما يشير إلى أن سياسة منطقة اليورو ستظل تيسيرية لبعض الوقت.

ونزل الدولار الأسترالي بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة وعبر عن قلقه بشأن نمو الوظائف، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي أقل مستوى في أربعة أعوام مع استمرار ضعف ثقة الشركات في التأثير على العملة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.10 في المائة إلى 99.479 بعدما لامس لوقت قصير أعلى مستوى منذ 12 أيار (مايو) 2017.

وارتفع الدولار 0.17 في المائة إلى 108.26 ين مقتربا من أقوى مستوى في نحو أسبوعين.

وظل الين ضعيفا بعدما أظهر تقرير لبنك اليابان أن ثقة الشركات تراجعت في الربع الثالث لأقل مستوى في ستة أعوام.

ونزل اليورو 0.09 في المائة إلى 1.0889 دولار وهو مستوى قريب من أدنى سعر له منذ 12 أيار (مايو) 2017.

وارتفع الدولار الأسترالي لفترة وجيزة بعدما أعلن البنك المركزي خفض الفائدة إلى المستوى القياسي المتدني 0.75 في المائة كما هو متوقع ولكنه تخلى عن مكاسبه لاحقا وخسر 0.21 في المائة إلى 0.6742 دولار أمريكي.

ونزل الدولار النيوزيلندي لمستوى متدن جديد لأربعة أعوام عند 0.6238 دولار أمريكي متضررا من ضعف ثقة الشركات ما عزز توقعات بالإقدام على تيسير نقدي.