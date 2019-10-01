الأسهم المحلية تكسب 265 نقطة في 9 أشهر وتضيف 50 مليارا لقيمتها السوقية

ارتفعت الأسهم السعودية 3 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 265 نقطة لتصل إلى 8092 نقطة، بينما تراجعت في الربع الثالث 8 في المائة، وكان الأسوا أداء منذ الربع الثالث عام 2016.

وكانت السوق رابحة 13 في المائة في الربع الأول، ومستقرة في الربع الثاني. أما في الأداء الشهري، فكانت مرتفعة بنحو 0.9 في المائة تعادل 71 نقطة في أيلول (سبتمبر). وارتفعت القيمة السوقية 2.7 في المائة منذ بداية العام لتضيف 50 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 1.9 تريليون ريال. وتراجعت السيولة 0.8 في المائة لتصل إلى 647 مليار ريال، وكانت حصيلة تداولات 24 مليار سهم المتراجعة 17 في المائة، وتمت عبر 20 مليون صفقة.

وعلى صعيد القطاعات، كان قطاع "المرافق العامة" الأعلى ارتفاعا خلال الأشهر التسعة الأولى بنحو 36 في المائة، يليه "الاتصالات" 25 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 22 في المائة. أما المتراجعة، فتصدرها "الأدوية" 11 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" 6 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 33 في المائة بقيمة 212 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 26 في المائة بقيمة 170 مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 6 في المائة بقيمة 41 مليار ريال.

بينما تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أسمنت اليمامة" بنحو 82 في المائة ليغلق عند 23.20 ريال، يليه "أسمنت المدينة" 64 في المائة ليغلق عند 15.10 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الشرقية" 63 في المائة بقيمة 33.85 ريال. بينما تصدر المتراجعة "عناية" 55 في المائة ليغلق عند 9.32 ريال، يليه "العالمية" 43 في المائة ليغلق عند 18.10 ريال، وحل ثالثا "الأسماك" 42 في المائة ليغلق عند 45.30 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 84 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 67 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 41 مليار ريال.

من جهة أخرى، ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنحو 54 في المائة لتزيد 1397 نقطة إلى مؤشرها ليغلق عند 3971 نقطة، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 384 مليون ريال بارتفاع 18 في المائة، بينما زادت الأسهم المتداولة 10 في المائة لتصل إلى 22 مليون سهم، أما الصفقات فبلغت 39 ألف صفقة بنمو 24 في المائة.