تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 0.9%

تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 0.9% في سبتمبر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة الاحصاءات الأوروبية " يوروستات" اليوم.

وتمثل هذه النسبة الرسمية تراجعا بواقع 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر أغسطس الماضي، وأقل نسبة يتم تسجيلها منذ نوفمبر 2016.

وقالت يوروستات إنه من المتوقع أن تكون أسعار الأغذية والتبغ قد سجلت أعلى نسبة سنوية الشهر الماضي بلغت 1.6% مقارنة بـ 2.1% في أغسطس الماضي.

مع ذلك انخفضت أسعار الطاقة، وبلغ معدل التضخم السنوي سالب 1.8% في سبتمبر الماضي، مقارنة بسالب 0.6% في أغسطس الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أنهى العام الماضي خطة تحفيز طارئة، طرحها عام 2015 لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التضخم في أعقاب الأزمة المالية الأوروبية.

ولكن النمو المتعثر وتسجيل نسبة تضخم أقل من الهدف المحدد مازالا يمثلان مصدرين للقلق.