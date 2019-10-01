صادرات نفط العراق تنخفض إلى 3.576 مليون برميل يوميا في سبتمبر

قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم إن صادرات البلاد النفطية انخفضت إلى 3.576 مليون برميل يوميا في سبتمبر من 3.603 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وأضافت أن الصادرات من مرافئ البصرة الواقعة في جنوب البلاد بلغت 3.434 مليون برميل يوميا انخفاضا من 3.468 مليون برميل يوميا في أغسطس، وفقا لـ "رويترز".

وذكر البيان أن الشحنات من حقول نفط كركوك الواقعة في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي بلغت في المتوسط 106 آلاف برميل يوميا.

وأضاف البيان أن النفط العراقي المنقول بالشاحنات إلى الأردن بلغ سبعة آلاف برميل يوميا.

وقالت الوزارة إن متوسط سعر البيع في سبتمبر بلغ 59.149 دولار للبرميل مما أسفر عن إيرادات بقيمة 6.345 مليار دولار.