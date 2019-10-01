انكماش أنشطة المصانع في منطقة اليورو بأكبر نسبة في 7 أعوام

أظهر مسح اليوم أن أنشطة المصانع انكمشت في منطقة اليورو بأكبر نسبة في نحو سبعة أعوام الشهر الماضي ما يلمح إلى أنه لن يكون هناك تحسن في أي وقت قريب، وفقا لـ "رويترز".

وسجلت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات في القطاع الصناعي 45.7، وهي أعلى قليلا من القراءة الأولية عند 45.6 لكنها الأقل منذ أكتوبر 2012 كما أنها تقل كثيرا عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو الانكماش.

وهوى مؤشر يقيس الإنتاج ويستخدم في المؤشر المجمع لمديري المشتريات الذي من المقرر صدوره يوم الخميس ويعد مقياسا جيدا لسلامة الاقتصاد إلى 46.1 من 47.9، وهو أقل مستوى منذ ديسمبر 2012 وهو الشهر الثامن له دون مستوى الخمسين نقطة.

وقال كريس وليامسون كبير اقتصاديي قطاع الأعمال في آي.اتش.اس ماركت "صحة قطاع الصناعة في منطقة اليورو تدهورت من سيئ إلى أسوأ في سبتمبر. ومن المرجح أن المستقبل سيشهد ما هو أسوأ مع مزيد من التدهور في المؤشرات المستقبلية خلال الشهر".