1.54 مليار ريال قيمة الصفقات الخاصة في سوق الأسهم السعودية خلال شهر سبتمبر

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات شهر سبتمبر الماضي إجراء 203 صفقة خاصة على نحو 40.12 مليون سهم من أسهم 50 شركة مدرجة في السوق الرئيسية وبقيمة ناهزت 1.54 مليار ريال .

وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية" استند على بيانات السوق المالية السعودية، فقد بلغت أكبر صفقة خلال الفترة على أسهم شركة الاتصالات بنحو 230.5 مليون ريال وبعدد 9 صفقات، تلاها صفقة على أسهم مصرف الراجحي وبنحو 184.2 مليون ريال وبعدد 6 صفقات، فيما أتى ثالثا من حيث قيمة الصفقة شركة سابك والتي بلغت قيمتها نحو 80.03 مليون ريال عبر 3 صفقات .

وكانت قيمة الصفقات الخاصة خلال تعاملات الشهر السابق (أغسطس الماضي) نحو 7.73 مليار ريال توزعت على 212 صفقة ونحو 166.2 مليون سهم .