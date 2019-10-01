1.54 مليار ريال قيمة الصفقات الخاصة في سوق الأسهم السعودية خلال شهر سبتمبر

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات شهر سبتمبر الماضي إجراء 203 صفقة خاصة على نحو 40.12 مليون سهم من أسهم 50 شركة مدرجة في السوق الرئيسية وبقيمة ناهزت 1.54 مليار ريال .
وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية" استند على بيانات السوق المالية السعودية، فقد بلغت أكبر صفقة خلال الفترة على أسهم شركة الاتصالات بنحو 230.5 مليون ريال وبعدد 9 صفقات، تلاها صفقة على أسهم مصرف الراجحي وبنحو 184.2 مليون ريال وبعدد 6 صفقات، فيما أتى ثالثا من حيث قيمة الصفقة شركة سابك والتي بلغت قيمتها نحو 80.03 مليون ريال عبر 3 صفقات .
وكانت قيمة الصفقات الخاصة خلال تعاملات الشهر السابق (أغسطس الماضي) نحو 7.73 مليار ريال توزعت على 212 صفقة ونحو 166.2 مليون سهم .
|
الصفقات الخاصة خلال شهر سبتمبر 2019
|
الشركة
|
عدد الصفقات
|
القيمة المتداولة
|
الإتصالات
|
9
|
230,584,218
|
الراجحي
|
6
|
184,173,057
|
سابك
|
3
|
80,035,776
|
الأهلي
|
5
|
73,813,298
|
السعودي الفرنسي
|
17
|
73,350,909
|
دار الأركان
|
2
|
72,121,952
|
سامبا
|
9
|
64,571,842
|
ينساب
|
8
|
56,918,145
|
التعاونية
|
9
|
48,030,205
|
أسمنت اليمامة
|
4
|
46,746,318
|
معادن
|
2
|
46,565,130
|
بوبا العربية
|
4
|
43,702,868
|
المواساة
|
2
|
43,248,637
|
الرياض
|
6
|
38,690,526
|
الإنماء
|
2
|
38,311,183
|
المراعي
|
10
|
36,445,232
|
سافكو
|
3
|
36,041,586
|
المراكز
|
4
|
29,500,332
|
جرير
|
5
|
26,847,342
|
مجموعة صافولا
|
6
|
26,173,835
|
إتحاد إتصالات
|
3
|
25,663,558
|
المجموعة السعودية
|
10
|
17,284,746
|
رعاية
|
1
|
17,262,761
|
أسواق ع العثيم
|
4
|
15,920,568
|
المتقدمة
|
7
|
15,175,059
|
كهرباء سعودية
|
2
|
14,645,246
|
ساب
|
3
|
12,895,482
|
أسمنت السعودية
|
2
|
12,839,110
|
اليمامة للحديد
|
7
|
11,087,452
|
البلاد
|
2
|
7,797,572
|
العربي
|
3
|
7,693,476
|
كيان السعودية
|
3
|
7,663,196
|
إكسترا
|
3
|
7,436,605
|
وقت اللياقة
|
3
|
7,215,558
|
طيبة
|
3
|
5,856,689
|
دله الصحية
|
3
|
5,764,066
|
التصنيع
|
3
|
5,646,552
|
إعمار
|
3
|
5,168,721
|
التموين
|
3
|
4,880,164
|
أسمنت ينبع
|
3
|
4,831,102
|
سبكيم العالمية
|
1
|
4,448,183
|
أسمنت العربية
|
3
|
4,175,505
|
بوان
|
3
|
4,099,238
|
البابطين
|
3
|
3,923,343
|
الجزيرة
|
1
|
3,719,190
|
بترو رابغ
|
1
|
2,979,794
|
هرفي للأغذية
|
1
|
2,640,000
|
اللجين
|
1
|
2,094,351
|
بدجت السعودية
|
1
|
1,435,251
|
الفخارية
|
1
|
1,155,395
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