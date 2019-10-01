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أسواق الأسهم- السعودية

1.54 مليار ريال قيمة الصفقات الخاصة في سوق الأسهم السعودية خلال شهر سبتمبر

*ماجد الخالدي من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات شهر سبتمبر الماضي إجراء 203 صفقة خاصة على نحو 40.12 مليون سهم من أسهم  50 شركة مدرجة في السوق الرئيسية وبقيمة ناهزت  1.54 مليار ريال .

وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية" استند على بيانات السوق المالية السعودية، فقد بلغت أكبر صفقة خلال الفترة على أسهم شركة الاتصالات بنحو 230.5 مليون ريال وبعدد 9 صفقات، تلاها صفقة على أسهم مصرف الراجحي وبنحو 184.2 مليون ريال وبعدد 6 صفقات، فيما أتى ثالثا من حيث قيمة الصفقة شركة سابك والتي بلغت قيمتها نحو 80.03 مليون ريال عبر 3 صفقات .

وكانت قيمة الصفقات الخاصة خلال تعاملات الشهر السابق (أغسطس الماضي) نحو 7.73 مليار ريال توزعت على 212 صفقة ونحو 166.2 مليون سهم .

 

 

الصفقات الخاصة خلال شهر سبتمبر 2019

الشركة

عدد الصفقات

القيمة المتداولة

الإتصالات

9

              230,584,218

الراجحي

6

              184,173,057

سابك

3

                80,035,776

الأهلي

5

                73,813,298

السعودي الفرنسي

17

                73,350,909

دار الأركان

2

                72,121,952

سامبا

9

                64,571,842

ينساب

8

                56,918,145

التعاونية

9

                48,030,205

أسمنت اليمامة

4

                46,746,318

معادن

2

                46,565,130

بوبا العربية

4

                43,702,868

المواساة

2

                43,248,637

الرياض

6

                38,690,526

الإنماء

2

                38,311,183

المراعي

10

                36,445,232

سافكو

3

                36,041,586

المراكز

4

                29,500,332

جرير

5

                26,847,342

مجموعة صافولا

6

                26,173,835

إتحاد إتصالات

3

                25,663,558

المجموعة السعودية

10

                17,284,746

رعاية

1

                17,262,761

أسواق ع العثيم

4

                15,920,568

المتقدمة

7

                15,175,059

كهرباء سعودية

2

                14,645,246

ساب

3

                12,895,482

أسمنت السعودية

2

                12,839,110

اليمامة للحديد

7

                11,087,452

البلاد

2

                   7,797,572

العربي

3

                   7,693,476

كيان السعودية

3

                   7,663,196

إكسترا

3

                   7,436,605

وقت اللياقة

3

                   7,215,558

طيبة

3

                   5,856,689

دله الصحية

3

                   5,764,066

التصنيع

3

                   5,646,552

إعمار

3

                   5,168,721

التموين

3

                   4,880,164

أسمنت ينبع

3

                   4,831,102

سبكيم العالمية

1

                   4,448,183

أسمنت العربية

3

                   4,175,505

بوان

3

                   4,099,238

البابطين

3

                   3,923,343

الجزيرة

1

                   3,719,190

بترو رابغ

1

                   2,979,794

هرفي للأغذية

1

                   2,640,000

اللجين

1

                   2,094,351

بدجت السعودية

1

                   1,435,251

الفخارية

1

                   1,155,395

 

 

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