الأسهم السعودية تغلق على تراجع بـ 39 نقطة.. والسيولة عند 2.9 مليار ريال

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على تراجع بعد جلستين من المكاسب، حيث تأثرت بأداء قطاع البنوك.

وتراجع السوق بنحو 39 نقطة أو ما يعادل 0.48 في المائة عند مستوى 8052 نقطة، حيث كانت أسهم مصرف الراجحي وكذلك أسهم بنك الرياض و أسهم بنك سامبا الأكثر تأثير على حركة المؤشر العام.

وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 2.99 مليار ريال حيث تراجعت السيولة مقارنة بالجلسة السابقة والتي بلغت نحو 3.5 مليار ريال، في حين تم تداول نحو 121.7 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 128.1 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة تشب للتأمين المكاسب و بنحو 6.5 في المائة، تلاها أسهم شركة خدمات السيارات بارتفاع 4.2 في المائة ، وأتى ثالثا أسهم شركة اليمامة للحديد بمكاسب بلغت 4 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 73 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 104 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة متلايف إيه أي جي للتأمين التراجعات و بنحو 4.6 في المائة، تلاها أسهم شركة التأمين العربية بتراجع 3.8 في المائة، وأتى ثالثا أسهم شركة أسمنت الجنوبية والذي تراجع بنحو 3.5 في المائة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 311.4 مليون ريال وكذلك شهد أسهم شركة سابك على نحو 228.4 مليون ريال، وأتى ثالثا أسهم مصرف الإنماء بنحو 198.4 مليون ريال.