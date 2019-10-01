 "الهيئة العامة للإحصاء" تصدر نتائج مسح الطاقة المنزلي

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج "‏مسح الطاقة المنزلي للعام 2019م" وهو عبارة عن مسح ميداني يتم فيه جمع البيانات المتعلقة بالطاقة المنزلية لعينة من الأسر تغطي جميع المناطق الثلاث عشرة في المملكة، بهدف توفير بيانات تتعلق بنوع المسكن ومكوناتـه، والمساحـات التي يتم تكييفها وتدفئتها، وبيانات عن استخدامات الأسرة للوقود بجميع أنواعه، والتعرف على أنماط استهلاك الطاقة، وأشكالها المستخدمة في القطاع المنزلي، وأثر ذلك على سلوك المجتمع.

وأظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن نسبة 100% من الأسر تستخدم "الكهرباء" في المسكن، حيث إن 99.50% مساكنهم متصلة بشبكة الكهرباء العامة، في حين أن 0.38% يستخدمون شبكة خاصة كمصدر للكهرباء، بينما 0.12% يستخدمون المولِّد الخاص كمصدر للكهرباء، كما أوضحت نتائج المسح أن نسبة الأسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل بلغت 1.60%.

وكشفت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن نسبة الأسر التي تستخدم عدادات كهربائية مستقلة بلغت 85.29%، بينما 14.71% من الأسر تشترك في عداد الكهرباء، في حين أن نسبة18.01% من الأسر تستخدم المنظم الكهربائي في المسكن.

وفيما يتعلق باستخدام الوقود في الطبخ فقد أظهرت نتائج المسح أن نحو نسبة 89.34% من الأسر تستخدم الغاز كوقود رئيس للطبخ، بينما نسبة 10.18% من الأسر تستخدم الكهرباء لهذا الغرض، في حين أن نسبة 0.30% من الأسر تستخدم الحطب كوقود رئيس للطبخ، وكشفت نتائج المسح أن هناك 8.64% من الأسر تستخدم الكتل الحيوية (الحطب، والفحم، والمخلفات الزراعية)، فيما بلغت استخدام الحطب في المسكن لأغراض التدفئة أو الطبخ 12.73%.

وبشأن سلوك وأنماط الأسر في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فقد أظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن نسبة 55.29% من الأسر مهتمة بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بينما نجد أن نسبة 37.69% من الأسر مهتمة بذلك بعض الشيء، في حين أن 7.02% من الأسر غير مهتمة نهائيًّا بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وأوضحت نتائج المسح أن نسبة 36.30% من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن في حين أن نسبة 63.70% من الأسر لا تستخدم أي أجهزة ترشيد للطاقة الكهربائية.

وكشفت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن حجم الاستهلاك الكلي لاستخدامات القطاع المنزلي من الوقود، والمتمثلة في مادة الديزل (زيت الوقود)، ومادة القاز (الكيروسين)، ومادة الغاز ( LPG) قد بلغت أكثر من مليار لتر (1,049,620,514) في جميع مناطق المملكة، حيث وصل حجم الاستهلاك من مادة الديزل (زيت الوقود) إلى (4,246,564) أربعةِ ملايين ومئتين وستة وأربعين ألفًا وخمس مئةٍ وأربعةٍ وستين لترًا، وهو ما يمثل نحو 0.40% من حجم الاستهلاك الكلي، فيما بلغ حجم الاستهلاك من مادة القاز (الكيروسين) أكثر من تسعة عشر مليون لتر (19,539,976) وهو ما يمثل نحو 1.87% من حجم الاستهلاك الكلي، في حين بلغ حجم الاستهلاك من مادة الغاز (غاز الميثان) LPG)) أكثر من مليار لتر مكعب (1,025,833,974) وهو ما يمثل 97.73% من حجم الاستهلاك الكلي.

وأظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلي أن نسبة (22.15%) من الأسر في المملكة تنفق أقل من (5%) من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى، في حين أن نسبة 34.49% تنفق على ذلك ما بين (5 - 10%) من دخلها، بينما نسبة 22.53% من الأسر تنفق من دخلها على ذلك ما بين (11- 15%)، ونسبة (13.62%) تنفق ما بين (16-20%) من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى، بينما نجد أن (7.21%) من الأسر تنفق على ذلك أكثر من (20%) من دخلها.

يذكر أن مسح الطاقة المنزلي لعام 2019م يعدُّ المسح الثالث الذي بدأت الهيئة العامة للإحصاء تنفِّذه بشكل سنوي منذ عام 2017م.