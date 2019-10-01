الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها على ارتفاع بـ 30 نقطة

افتتحت الأسهم السعودية جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع طفيف بنحو 30 نقطة، أو مايعادل 0.3 في المائة، حيث يتداول السوق الرئيسية عند 8122 نقطة.



فيما كانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 110 شركة باللون الأخضر و 31 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 45 شركة على ثبات، فيما لازالت أسهم شركات الأسمنت تواصل ارتفاعاتها، في حين تدعم أسهم قطاع البنوك حركة المؤشر العام.

وبلغت قيم التداول خلال بداية تعاملات الجلسة عند نحو 266 مليون ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 12.3 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 14.1 ألف صفقة.