انخفاض واردات كوريا الجنوبية من النفط إلى 76مليون برميل في سبتمبر

أفادت بيانات أولية من وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن واردات البلاد من النفط الخام انخفضت 5.7 بالمئة على أساس سنوي في أيلول إلى 76.5 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر شركة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية في وقت لاحق هذا الشهر حسب ما نشرته "رويترز".