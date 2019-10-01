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أخبار اقتصادية- عالمية

انخفاض واردات كوريا الجنوبية من النفط إلى 76مليون برميل في سبتمبر

"الاقتصادية" من الرياض

 أفادت بيانات أولية من وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن واردات البلاد من النفط الخام انخفضت 5.7 بالمئة على أساس سنوي في أيلول إلى 76.5 مليون برميل.
ومن المقرر أن تصدر شركة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية في وقت لاحق هذا الشهر حسب ما نشرته "رويترز".

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