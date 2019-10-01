الدولار الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 28 شهر

ارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى فيما يزيد عن عامين (28 شهر) مقابل سلة من العملات اليوم الثلاثاء قبل بيانات يُتوقع أن تظهر أن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة عاود النمو، ما قد يقلص المخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية مع الصين.

وصعد مؤشر الدولار، بنسبة 0.10 بالمائه إلى 99.48 بعدما لامس لوقت قصير أعلى مستوى منذ 12 مايو 2017.





وترنح اليورو قرب أقل مستوى في أكثر من عامين مقابل الدولار قبل صدور بيانات يُتوقع ان تظهر أن معدل التضخم الأوروبي يظل ضعيفا ما يشير إلى أن سياسة منطقة اليورو ستظل تيسيرية لبعض الوقت.

ونزل الدولار الأسترالي بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة وعبر عن قلقه بشأن نمو الوظائف، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي أقل مستوى في أربعة أعوام مع استمرار ضعف ثقة الشركات في التأثير على العملة.



وارتفع الدولار 0.17 في المائه إلى 108.26 ين مقتربا من أقوى مستوى في نحو أسبوعين "حسب ما نشرته "رويترز"، وظل الين ضعيفا بعدما أظهر تقرير لبنك اليابان أن ثقة الشركات تراجعت في الربع الثالث لأقل مستوى في ستة أعوام.





وارتفع الدولار الأسترالي لفترة وجيزة بعدما أعلن البنك المركزي خفض الفائدة إلى المستوى القياسي المتدني 0.75 بالمئة كما هو متوقع ولكنه تخلى عن مكاسبه لاحقا وخسر 0.21 بالمئة إلى 0.6742 دولار أمريكي.

ونزل الدولار النيوزيلندي لمستوى متدن جديد لأربع سنوات عند 0.6238 دولار أمريكي متضررا من ضعف ثقة الشركات ما عزز توقعات بالإقدام على تيسير نقدي.