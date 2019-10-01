بدء حملة وطنية توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

بدأت الصحة اليوم تنفيذ حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يُعد" أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء بالمملكة", حيث تتزامن الحملة مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي " الشهر الوردي " الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام .

وأوضحت الصحة أن تسمية الحملة باسم "لا تنتظري الأعراض، افحصي الآن" يأتي نظراً لأن أكثر من 55% من حالات السرطان في المملكة يتم اكتشافها في مراحل متأخرة حيث يعود السبب الرئيس لتأجيل الكشف المبكر إلى اعتقاد السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.

وفي هذا السياق عملت الصحة جاهدة لتصحيح هذا المفهوم الخاطئ حيث أن الفحص المبكر بجهاز الماموغرام يكتشف الأورام في مراحله الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها.

وأشارت الصحة أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95% - بإذن الله -.

