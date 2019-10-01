اليابان ترفع ضريبة الاستهلاك إلى 10% على الرغم من ثبات الأجور

بدأت اليابان اليوم الثلاثاء تطبيق زيادة ضريبة الاستهلاك من 8 في المئه إلى 10في المئه على الرغم من ثبات الأجور وضعف الإنفاق الاستهلاكي الخاص.

وقالت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن زيادة الضريبة مطلوبة للمساعدة في تغطية نفقات التأمينات الاجتماعية المتزايدة نتيجة ارتفاع نسبة المسنين في المجتمع الياباني.

يأتي ذلك في حين يحذر الخبراء من أن زيادة الضريبة، يمكن أن تقلص بصورة الأكبر الإنفاق الاستهلاكي وتضر بالاقتصاد الياباني ككل.

وعندما رفعت الحكومة اليابانية ضريبة الاستهلاك من 5 في المئه إلى 8في المئه سجل اقتصاد اليابان في الربع الأول من العام المالي الياباني 2014 الذي بدأ أول أبريل من ذلك العام انكماشا بمعدل 7.3 في المئه من إجمالي الناتج المحلي.

يأتي ذلك في حين فشلت حكومة آبي الداعمة لمجتمع الأعمال والسوق، في تحقيق نمو اقتصادي قوي في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي منذ وصولها إلى السلطة في ديسمبر .2012

وفي عام 2018 تراجع متوسط الدخل العائلي بنسبة 0.6 في المئه عن العام السابق، في حين تراجع الإنفاق الاستهلاكي العائلي بنسبة 0.4 في المئه سنويا وهو التراجع السنوي الخامس على التوالي.

وخلال الربع الأول من العام المالي الحالي الذي بدأ أبريل الماضي سجل اقتصاد اليابان نموا سنويا بمعدل 1.3 في المئه بعد نمو بمعدل 2.2 في المئه خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.

ومن المحتمل أن تثير الزيادة الأخيرة في الضرائب اضطرابا بين المستهلكين ومتاجر التجزئة بسبب تباين سعر ضريبة الاستهلاك بعد إعفاء السلع الأساسية من هذه الزيادة.

كانت حكومة آبي قد أجلت تطبيق الزيادة في ضريبة الاستهلاك مرتين بسبب الخوف من تأثيراتها السلبية على الإنفاق الاستهلاكي.