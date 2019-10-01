البطالة في منطقة اليورو تتراجع إلى أقل مستوى في 11 عاما

أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن معدل البطالة في منطقة اليورو انخفض في آب (أغسطس) إلى أقل مستوى فيما يزيد على 11 عاما، بينما يبدو أن قطاع الخدمات عوّض الضعف في قطاع الصناعة وهو مؤشر مشجع للنمو في المنطقة.

ووفقا لـ"رويترز" ذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، أن معدل البطالة في المنطقة التي تضم 19 دولة نزل إلى 7.4 في المائة، وهو أقل مستوى منذ أيار (مايو) 2008، حين بدأ اقتصاد منطقة اليورو يعاني أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.

والانخفاض في معدل البطالة من 7.5 في المائة في تموز (يوليو) يعد استمرارا للاتجاه النزولي الذي بدأ في آب (أغسطس) 2014، حين بلغ المعدل 11.5 في المائة. ومنذ ذلك الحين، انخفض معدل البطالة أو استقر في كل شهر على مدى خمسة أعوام.

كما يمثل الرقم تحديا لتوقعات السوق بأن يظل معدل البطالة مستقرا عند مستواه في تموز (يوليو) الماضي.

ويتباطأ النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو، ويرجع ذلك في معظمه إلى تراجع الإنتاج الصناعي بسبب توترات التجارة العالمية.. إلا أن قراءة البطالة هدأت المخاوف جزئيا بشأن امتداد تباطؤ الإنتاج لقطاع الخدمات الأكبر.

وأظهر مسح أن نمو أنشطة الشركات في منطقة اليورو يكاد يتوقف في أيلول (سبتمبر)، وذلك بعد أقل من أسبوعين من تعهد ماريو دراجي؛ رئيس البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته، بتحفيز نقدي لأجل غير مسمى لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو.

وتنتهي فترة ولاية دراجي هذا الشهر، وقلص البنك المركزي في 12 أيلول (سبتمبر) سعر الفائدة على الودائع مجددا ليقل عن الصفر، وتعهد بمشتريات سندات دون تحديد موعد لوقف الشراء، وذلك لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.

وتشير القراءة الأولية لمؤشر "آي.إتش.إس ماركت" المجمع لمديري المشتريات لمنطقة اليورو، الذي يعد مؤشرا جيدا على سلامة الاقتصاد، إلى الحاجة إلى دعم الاقتصاد المتباطئ.

ونزل المؤشر إلى 50.4 في أيلول (سبتمبر) من 51.9 في آب (أغسطس) ليأتي دون جميع التوقعات.