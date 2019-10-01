الأسهم السعودية تواصل الارتفاع للجلسة الثانية .. وضغوط بيعية تفقدها بعض المكاسب

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 8091 نقطة رابحة 36 نقطة بنحو 0.45 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" نقطة واحدة 0.14 في المائة ليغلق عند 1153 نقطة. وللجلسة الثانية، يظهر ضعف أداء مؤشر الأسهم القيادية "إم تي 30" مقابل المؤشر العام الذي يحتسب جميع الأسهم، ما يظهر تركز الاهتمام في الشركات المتوسطة والصغيرة. وأشير في التقرير السابق إلى أن مستويات المقاومة عند 8120 نقطة، وكانت أعلى نقطة في الجلسة عند 8111 نقطة وشهدت السوق ضغوطا بيعية أفقدتها جزءا من المكاسب. اختراق مستويات 8120 نقطة والاستقرار أعلى منها، سيزيد الثقة بأداء السوق وقدرتها على تعويض الخسائر التي لحقت بها منذ أيار (مايو) الماضي، بينما مستويات الدعم عند 8030 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8055 نقطة واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8111 نقطة رابحا 0.70 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8091 نقطة رابحا 36 نقطة بنسبة 0.45 في المائة. وارتفعت السيولة 75 في المائة بنحو 1.5 مليار ريال، لتصل إلى 3.5 مليار ريال بمعدل 31 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 57 في المائة بنحو 45 مليون سهم لتصل إلى 134 مليون سهم متداول بمعدل تدوير للأسهم 0.24 في المائة. أما الصفقات، فارتفعت 40 في المائة بنحو 32 ألف صفقة لتصل إلى 113 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" 0.75 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" 0.28 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" 0.25 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" 1.89 في المائة، يليه "المرافق العامة" 1.71 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 1.49 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 32 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 29 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 7 في المائة بقيمة 241 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "بروج للتأمين" 6.2 في المائة ليغلق عند 19.50 ريال، يليه "ولاء للتأمين" 4.3 في المائة ليغلق عند 15.02 ريال، وحل ثالثا "جبل عمر" 3.7 في المائة ليغلق عند 26.40 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "أسيج" 3.5 في المائة ليغلق عند 16.40 ريال، يليه "متلايف" 2.8 في المائة ليغلق عند 17.20 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السريع" 2 في المائة ليغلق عند 33.20 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 398 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 349 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 237 مليون ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية