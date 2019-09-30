بدعم "أبل" .. الأسهم الأمريكية تصعد و"الأوروبية" تسجل مكاسب فصلية

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" عند الافتتاح، مدعومة بسهم شركة أبل، حيث لم يبال المستثمرون بتقارير صدرت الأسبوع الماضي عن أن واشنطن تدرس إلغاء قيد شركات صينية من البورصات الأمريكية.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 32.08 نقطة بما يعادل 0.12 في المائة إلى 26852.33 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 5.28 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 2967.07 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 24.46 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 7964.09 نقطة.

من جهة أخرى، صعدت الأسهم الأوروبية مع التطورات التجارية، لتسجل مكاسب شهرية وفصلية. وقادت أسهم البناء والمواد الخام مكاسب البورصات الأوروبية بينما كان قطاع الموارد الأساسية أكبر الخاسرين.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة. كما زاد مؤشر كاك الفرنسي 0.7 في المائة، بينما انخفض مؤشر فوتسي البريطاني 0.2 في المائة، فيما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.4 في المائة.

وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي الياباني أفضل شهر في بورصة طوكيو للأوراق المالية رغم هبوطه عقب أنباء عن دراسة الإدارة الأمريكية إلغاء إدراج شركات صينية في البورصات الأمريكية.

وقال اقتصاديون إن الأسهم اليابانية أكثر تأثرا بالأداء الاقتصادي في الصين منه في الولايات المتحدة. وانخفض نيكاي 0.6 في المائة إلى 21755.84 نقطة ليسجل المؤشر القياسي أقل مستوى إغلاق في أسبوعين ونصف الأسبوع لكنه ارتفع 5.1 في المائة في أيلول (سبتمبر) مسجلا أفضل أداء شهري منذ أيلول (سبتمبر) 2018.

ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1 في المائة إلى 1587.80 نقطة. وتراجع جميع المؤشرات الفرعية الـ33 باستثناء واحد. وتقدم المؤشر العام 5 في المائة في أيلول (سبتمبر) وهو أفضل أداء شهري في نحو عامين.

وتضررت الأصول عالية المخاطر في التعاملات الأمريكية بعد أنباء بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس ممارسة ضغوط مالية جديدة على بكين من بينها احتمال إلغاء إدراج شركات صينية في البورصات الأمريكية.

أدى ذلك إلى تراجع الأسهم الصينية المدرجة في بورصات أمريكية ليفقد سهم مجموعة علي بابا 5.2 في المائة الجمعة.

وخسر سهم مجموعة سوفت بنك اليابانية، وهي أكبر مساهم في "علي بابا"، 2.6 في المائة بفعل الأنباء ودفع "نيكاي" للهبوط في معاملات.