وزير الخزانة البريطاني يعلن اعتزامه زيادة أجور ذوي الدخل المنخفض

قال ساجد جاويد وزير الخزانة البريطاني إنه سيرفع أجور العمال الأقل دخلا، في الوقت الذي يسعى فيه حزب المحافظين الحاكم إلى الفوز في الانتخابات البريطانية المقبلة.

وأضاف جاويد أمام المؤتمر السنوي للحزب في مدينة مانشستر إنه سيتم رفع "أجر المعيشة الوطني" وهو مقياس الحد الأدنى للأجور إلى 10.51 جنيه إسترليني (12.93 دولار) للساعة مقابل 8.21 جنيه إسترليني للساعة حاليا.

وأضاف الوزير أنه سيخفض سن العمال الذين يستحقون "أجر المعيشة الوطني" من 25 عاما حاليا إلى 21 عاما، وقال "خلال السنوات الخمس المقبلة، سنجعل بريطانيا واحدة من أوائل الاقتصادات الكبرى في العالم التي تقضي على الأجور المنخفضة تماما".

وأشارت وكالة "بلومبرج" إلى أن بريطانيا بدأت تطبيق الحد الأدنى للأجور في عام 2016 وكان يشمل جميع العمال الذين يبلغ عمرهم 25 عاما فأكثر. وكان الهدف من "أجر المعيشة الوطني" الملزم أن يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة أكثر مما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور.

وأضافت بلومبرج أن خطاب وزير الخزانة يمثل عنصرا أساسيا في تحرك حزب المحافظين لجذب الأصوات في الانتخابات العامة البريطانية المنتظرة، مشيرة إلى أن حزب المحافظين يقف في حالة ترقب، بعد أن ألقت الفضائح المحيطة برئيس الوزراء بوريس جونسون بظلالها على أعمال المؤتمر السنوي للحزب.

