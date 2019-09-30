جازان للطاقة والتنمية : تمديد صفقة الاستحواذ على كامل الحصص في "البكري الدولية" إلى 31 ديسمبر

أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية انه تم تمديد المدة الزمنية لاستكمال الشروط المسبقة المتعلقة بصفقة استحواذ شركة جازان للطاقة والتنمية على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة ("الصفقة")من 30 سبتمبر 2019م الى 31 ديسمبر 2019م وذلك بالاتفاق مع البائعين في الصفقة. ويشار الى أن الصفقة تخضع لعدد من الشروط والأحكام والتي تشمل الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال شركة جازان للطاقة والتنمية وإصدار أسهم العوض للبائعين وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة جازان للطاقة والتنمية على زيادة رأسمالها. وستقوم شركة جازان للطاقة والتنمية بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها.