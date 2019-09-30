642.7 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال الربع الثاني

نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة "2010 سنة الأساس" بنسبة 0.46 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019، ليبلغ 642.77 مليار ريال، مقارنة بنحو 639.85 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، زاد الناتج المحلي الإجمالي السعودي بقيمة 2.9 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

يشار إلى ان الناتج المحلي السعودي كان قد سجل نمو بنسبة 1.7 في المائة خلال الربع الأول من 2019.