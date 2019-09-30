الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع للجلسة الثانية بدعم من قطاع "البنوك"

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على مكاسب وللجلسة الثانية على التوالي، حيث تأثرت بأداء قطاع البنوك بشكل رئيسي.

وارتفع السوق بنحو 36 نقطة أو ما يعادل 0.45 في المائة عند مستوى 8091 نقطة، حيث كانت أسهم مصرف الراجحي وكذلك أسهم شركة الإتصالات و أسهم شركة جبل عمر الأكثر تأثير على حركة المؤشر العام.

وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 3.5 مليار ريال حيث ارتفعت السيولة بعد تراجعها خلال الجلستين السابقة، في حين تم تداول نحو 134.8 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 113.3 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة بروج للتأمين المكاسب و بنحو 6.2 في المائة، تلاها أسهم شركة ولاء للتأمين بارتفاع 4.3 في المائة ، وأتى ثالثا أسهم شركة جبل عمر بمكاسب بلغت 3.7 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 119 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 54 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة أسيج للتأمين التراجعات و بنحو 3.5 في المائة، تلاها أسهم شركة متلايف إيه أي جي بتراجع 2.8 في المائة، وأتى ثالثا أسهم شركة مجموعة السريع والذي تراجع بنحو 2 في المائة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 344.6 مليون ريال وكذلك شهد أسهم شركة سابك على نحو 299.1 مليون ريال، واتى ثالثا أسهم مصرف الإنماء بنحو 224.5 مليون ريال.