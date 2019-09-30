خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعا من المواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين .

حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، و الأمير متعب بن سعود بن سعد، و الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، و الأمير نواف بن سعود بن سعد، و الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، و الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، و الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، و الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، و الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة، و الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، و الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز.