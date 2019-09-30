"ساما": ارتفاع عدد عقود التمويل العقاري الجديدة 254% بنهاية أغسطس

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن استمرار نمو عدد القروض العقارية السكنية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية خلال العام الجاري 2019 حتى شهر أغسطس، مسجلةً نحو 12.306 عقد خلال شهر أغسطس 2019 بقيمة 5.2 مليار ريال، وذلك بنسبة ارتفاع 317% في عدد القروض و 218% في حجم التمويل على أساس سنوي.

وأوضحت "ساما" من خلال تقريرها الشهري مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المُقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال 2019 نحو 96.787 عقداً تمويلياً بقيمة 43.816 مليار ريال، مقارنة بنحو 27 ألف عقد بقيمة 16.884 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، محققة بذلك نمواً يتجاوز 254% في أعداد العقود، ونحو 160% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2018.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد استحوذت الفلل السكنية في شهر أغسطس على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 4.2 مليار ريال، أي قرابة 80% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنسبة 13% بقيمة 668 مليون ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7% بقيمة 374 مليون ريال.

كما ذكر التقرير أنه تم إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري المقمة للأفراد في أغسطس 2019 عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أشارت في تقاريرها السابقة من هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف ما حُقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9578 عقد مقابل 2674 عقد في يناير 2018، ونحو 9736 عقد تمويلي في فبراير 2019 مقابل 3143 عقداً في فبراير 2018، و 12.148 عقداً تمويلياً في مارس 2019 مقابل 3973 في نفس الشهر من العام الماضي، كما سجل شهر أبريل قرابة 14.398 عقداً تمويلياً بقيمة إجمالية تجاوزت 6.4 مليار ريال، مقابل 4286 عقداً في أبريل 2018، وسجل شهر مايو توقيع 12.949 عقداً بقيمة 5.6 مليار ريال، وفي شهر يونيو بلغت 9.711 عقداً بقيمة 4.4 مليار ريال، أما يوليو فقد سجل أعلى رقم عقود للتمويل في تاريخ البنوك بنحو 16 ألف عقد بقيمة 7.2 مليار.

كما بيّنت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 بلغت نحو 50.496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017 قرابة 30.833 عقداً بقيمة 21.025 مليار ريال، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22.259 عقد تمويلي بقيمة 17.096 مليار ريال.