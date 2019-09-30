تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الاثنين تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق.
جاء معدل التراجع أعلى من توقعات المحللين الذين استطلعت صحيفة "نيكي بيزنس" الاقتصادية اليابانية رأيهم وكانت 0.5% فقط، بعد نموه بمعدل 1.3% خلال يوليو الماضي.
في الوقت نفسه خفضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تقييمها لحالة الناتج الصناعي وقالت إنه "يمر بحالة ضعف مؤخرا".
واستقر مؤشر الناتج الصناعي لقطاعات المصانع والمناجم خلال الشهر الماضي عند مستوى 101.5 نقطة، مقابل مستوى الأساس وهو 100 نقطة عام 1015.
وتتوقع الشركات الصناعية اليابانية ارتفاع الناتج الصناعي خلال الشهر الحالي بنسبة 1.9% وتراجعه بنسبة 0.5% خلال أكتوبر المقبل بحسب المسح الذي أجرته وزارة الاقتصاد.
وتراجع مؤشر معدلات التسليم بنسبة 1.4% إلى 101.1 نقطة خلال أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق، في حين استقر مؤشر المخزون الصناعي عند مستوى 104.5 نقطة دون تغيير.
كانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل الماضي بمعدل 1.3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نموه بمعدل 1.8%.
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