مدني جدة يعلن السيطرة الكاملة على حريق محطة قطار الحرمين

أعلن الدفاع المدني في جدة السيطرة الكاملة على الحريق الذي نشب في سقف محطة قطار الحرمين بحي السليمانية.

وباشرت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني في جدة اليوم، حريقاً نشب في سقف المحطة حيث ورد بلاغ لمركز عمليات 911 صباح أمس يفيد بوجود حريق بمحطة قطار الحرمين، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني بالمحافظة بكافة آلياتها لمباشرة الحالة والاستعانة بالطيران المدني نظراً لكبر مساحة الحريق ومعاينة الموقع من الأعلى.

فيما تواجدت (16) فرقة طبية بالموقع، وتمّ نقل 11 حالة عبر الفرق الطبية من الصحة والهلال الأحمر للمستشفيات حيث عولجت بعض الحالات بينما بقيت (8) حالات تحت العناية الطبية.

وأعلن الدفاع المدني أنه يجري حاليا عملية تبريد للحريق ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة مسبباته.

