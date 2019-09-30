أخطبوط التعرف على الوجه يضع اليد على منجم الذهب .. الإنترنت

أنشأت وزارة الدفاع الأمريكية قاعدة للبيانات الأولية للتعرف على الوجه على نطاق واسع في التسعينيات وذلك بدفع المال للعسكريين لتؤخذ صورهم في الاستوديوهات.

بحلول عام 2007 بدأ الباحثون يدركون أن صور الاستوديوهات كانت غير واقعية بدرجة لا تسمح باستخدامها كمجموعات تدريب، وأن أنظمة التعرف على الوجه المبنية عليها ستفشل في العالم الواقعي.

المطلوب مزيد من الصور في "البرية"، فهي صور طبيعية وغير واضحة وغير مهيأة.

في ذلك العام أصدرت جامعة ماساتشوستس في أمهيرست مجموعة جديدة تسمى وجوها موسومة في البريةLabeled Faces In The Wild (LFW)، وهي مجموعة من الصور تم تجميعها من قصص إخبارية على الإنترنت، مع تسمية كل وجه.

أظهرت هذه الصور "البرية" مواضيع ذات أشكال وتعابير مختلفة في ظل ظروف إضاءة مختلفة، وأدرك الباحثون أنهم وضعوا أيديهم على منجم ذهب: الإنترنت.

لقد وجدوا أمامهم عددا كبيرا من بيانات الوجه التي كانت متنوعة وغير مقيدة وسهلة الوصول إليها. أصبحت تقنية LFW الآن المؤشر الأكثر استخداما للتعرف على الوجه على مستوى العالم.

بعد أحداث الـ11 من سبتمبر تم حث وكالات الدفاع والمخابرات على زيادة الاستثمار في التعرف على الوجه، تم ضخ ملايين الدولارات في المعامل بهدف واضح هو جمع مزيد من الصور في البرية، من أجل الحصول على ملفات بيومترية أكثر قوة.

اليوم، إن الطريقة الافتراضية إذا كنت بحاجة إلى مجموعة تدريب هي الانتقال إلى محركات البحث مثل "جوجل" أو "بنج"، أو الشبكات الاجتماعية مثل فليكر ويوتيوب، حيث يتم تحميل الوسائط المتعددة غالبا بترخيص المشاع الإبداعي، والاستيلاء على ما تحتاج إليه.

توسعت سوق التعرف على الوجه بنسبة 20 في المائة سنويا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية وسيبلغ حجمها تسعة مليارات دولار بحلول عام 2022، وفقا لتقديرات وكالة ماركت ريسيرتش فيوتشر Market Research Future.

وتقدمت سرعة ودقة البرنامج بفضل الخطوات الحديثة في تعلم الآلة، وهي التكنولوجيا التي يمكن لأجهزة الكمبيوتر من خلالها تعلم كيفية التعرف على أجسام معينة مثل الوجوه من خلال التدريب على قواعد البيانات الكبيرة مثل IJB-C.

يقول هارفي: "في عام 2019 هناك العشرات من قواعد البيانات التي تم إنشاؤها بهذه الطريقة، وتم تمريرها في جميع أنحاء العالم، بعضها ممول من وزارات الدفاع، والبعض الآخر يتم تمويله مباشرة من قبل الشركات التجارية المختصة في التعرف على الوجه، وبعض الذين يعملون مع أنظمة شمولية إلكترونية مثيرة للجدل مثل الصين.

لم يتوقف أحد مطلقا عن التفكير فيما إذا كان من الأخلاقي جمع صور لحفلات زفاف الأشخاص وألبومات الصور العائلية مع أطفال، أو إذا كان الأشخاص الذين حملوا الصور يعرفون حتى ما كانوا يفعلونه عندما حصلوا على الترخيص".

اليوم، نظرا لأن هيئات إنفاذ القانون والحكومات حريصة على توسيع حدود التعرف على الوجه، لتقليل التكاليف والوقت اللازم لتحديد هوية المشتبه بهم، فإن الإجماع هو أنه حتى وجوه الإنترنت ليست "برية" حقا لأن الناس يغلب عليهم وضع صور محررة.

أدت شهية الحصول على بيانات أكثر تنوعا للوجه إلى مواقف غريبة لالتقاط صور الأشخاص بشكل طبيعي قدر الإمكان، وغالبا دون علمهم.

خذ مثلا "مجموعة بيانات أنكونستريند UnConstrained للطلاب الجامعيين". تم تصوير نحو 1700 طالب في جامعة كولورادو سبرينجز، في 20 يوما مختلفا بين شباط (فبراير) 2012 وأيلول (سبتمبر) 2013، باستخدام "كاميرا مراقبة عالية الدقة بعيدة المدى دون علمهم"، وفقا لمنشئ المجموعة، البروفيسور تيري بولت، أستاذ علوم الحاسوب في الجامعة.

يقول لي بولت: "حتى صور تقنية LFW ليس لديها ذلك الطابع البري الكبير الآن، لأن الناس يعرفون أنهم يتم تصويرهم وتحميل صورهم على الإنترنت.

على أن الطلاب يمشون على الرصيف في الحرم الجامعي، وهم لا يدركون أنهم جزء من مجموعة من البيانات.

عندما تشاهد الطلاب على الرصيف فهناك الكثير من المواجهة عند النظر إلى هاتفك.

في كولورادو، حيث يكون الجو باردا ومثلجا، يتغطون بطريقة طبيعية بالأوشحة والقبعات.

هدفنا هو جعل هذه مجموعات البيانات الأكثر واقعية في العالم، للتعرف على الوجه من خلال مراقبة فيديوهات غير مقيدة".

تم تمويل مختبر بولت من قبل البحرية الأمريكية، وكذلك من قبل وكالة إيربا Iarpa التي وزعت أبحاثا حول التعرف على الوجه إلى وزارة الأمن الداخلي والهيئات الحكومية الأخرى.

نظرا لأن بولت كان يصور الطلاب في مكان عام (على الرغم من أنه داخل الجامعة)، فهو يقول إنه لا يحتاج إلى إذن طالما أنه لا يعرف هوياتهم وفقا لقانون ولاية كولورادو.

يقول بولت: "لم نوفره بشكل عام لأي شخص من الجمهور لتنزيله. يجب عليهم الاتصال بنا من خلال موقع على شبكة الإنترنت لنتحقق مما إذا كانوا باحثين، فهو ليس للاستخدام التجاري، لكن إذا كان الباحثون من الشركات يحاولون جعل التعرف على الوجه أفضل لمنتجات شركاتهم، فنحن موافقون على القيام بذلك طالما أنهم ينشرون".

هذه العلاقة التي يسهل اختراقها على ما يبدو بين الاستخدام "الأكاديمي" للبيانات التي تم جمعها دون موافقة، والاستغلال التجاري لتلك البيانات نفسها تسلط الضوء على الأسئلة الأخلاقية المعقدة المحيطة بمجموعات الوجه.

وقد استشهدت ست جامعات في تشيلي وإيطاليا والولايات المتحدة بالبحث الذي قدم فيه بولت مجموعة بياناته، ونزلته أربع شركات خاصة على الأقل مقرها في أوروبا والصين والولايات المتحدة، ويبدو أن أيا منها لم ينشر أعماله.

تم جمع مجموعة بيانات أخرى للحرم الجامعي، في جامعة ديوك في نورث كارولينا، وبتمويل جزئي من مكتب أبحاث الجيش الأمريكي، أصبح أحد أكثر مجموعات تدريب التعرف على المشاة شيوعا، واستشهدت بها 96 مؤسسة على مستوى العالم.

استخدم الباحثون ثماني كاميرات لتصوير الطلاب وهم يمشون في الحرم الجامعي، وأبلغوهم بذلك من خلال ملصقات وضعت حول محيط المنطقة التي شملها المسح. وقال إرجيس ريستاني أحد المؤلفين، إن العمل تمت المصادقة عليه من قبل مجلس مراجعة مؤسسية، وعلى الرغم من اللافتات، لم يطلب أي طالب استبعاده. من مقطع الفيديو، من غير الواضح ما إذا كان الطلاب قد شاهدوا الملصقات أو يدركون أنهم يصورون.

في الحالة الثالثة، تم تحويل لقطات العملاء في مقهى يدعى برين واش في حي لاور هايت في سان فرانسيسكو، تم التقاطها عبر كاميرا حية، إلى مجموعة بيانات للمشاة: باسم برين واش تم الاستشهاد بها من قبل شركات من بينها "هواوي" و"كوالكوم".

يقول آدم جرينفيلد، كاتب التكنولوجيا والمختص في تخطيط المدن: "عندما تكون في الفضاء الحضري لديك توقع معقول بعدم الكشف عن هويتك؛ هذا معترف به في فقه الولايات المتحدة، وهذا جزء من الحس السليم بشكل عميق للغاية، حيث إنه يتداخل مع قدرتنا على فهم أن شركات التكنولوجيا لدينا تؤثر في خصوصيتنا، حتى في الأماكن الخاصة من الناحية الاسمية".

اكتشف جرينفيلد أخيرا نفسه في قاعدة بيانات تضم مليون وجه أنشأتها شركة مايكروسوفت تسمى اسم إم إس سيلب MSCeleb.

يشير الباحثون إلى أن تكنولوجيات تحليل الوجه ليست للمراقبة فحسب بل يمكن استخدامها للمراقبة الصحية أيضا؛ على سبيل المثال، المسح الضوئي للوجوه لمعرفة ما إذا كان شخص ما يعاني مرض الخرف أو السكري من النوع 2، أو للتحقق من النعاس أو الإدمان لدى السائقين.

إذا لم تكن مجموعات البيانات قابلة للمشاركة، فإن شركات مثل فيسبوك وجوجل، التي تحتوي على مليارات من صور المستخدمين، ومقاطع فيديو يتم تحميلها على مواقعهما كل يوم، ستكون المؤسسات الوحيدة التي يمكنها الوصول إلى مجموعة من بيانات الوجه عالية الجودة، وبالتالي ستكون لديها أفضل خوارزميات التعرف على الوجه، وذلك بحسب ما يجادل به بعض الباحثين.

يقول كارل ريكانيك الأستاذ في جامعة نورث كارولينا ويلمنجتون الذي أنشأ مجموعتي بيانات للوجه يمكن الوصول إليهما للجمهور: "لست قلقا من الحكومة، أنا قلق من شركتي جوجل وفيسبوك.

في رأيي لديهم معلومات حول المواطنين أكثر من الحكومات نفسها، ولا يمكننا التأثير في القيادة في هذه الشركات.

أعتقد أن حكومتنا لديها مهمة جيدة على الأقل. من منظور أكاديمي، نحاول حل المشكلات التي نعتقد أنها ستجعل الحياة أفضل في عالمنا. معظمنا لا يحاول كسب المال".

على الرغم من أن الشركات التجارية غالبا ما تكون لديها مجموعات بيانات شاملة خاصة بها إلا أنها أيضا تتحول بشكل متزايد إلى الإنترنت للبحث عن مجموعات بيانات أكبر وأكثر طبيعية، تستخدم لقياس وتدريب الخوارزميات.

على سبيل المثال، أنشأت شركة فيسبوك مجموعة بيانات تسمى "الأشخاص في ألبومات الصور" تتكون من أكثر من 37 ألف صورة لنحو ألفي شخص، بما في ذلك الأطفال، من ألبومات صور فليكر الشخصية.

"بينما تم إحراز كثير من التقدم أخيرا بالنسبة إلى الصور الأمامية للوجوه، إلا أن الوجهات غير الأمامية أكثر شيوعا في ألبومات الصور ما قد يغلب على ظن الناس." وذلك بحسب ما كتبه باحثو شركة فيسبوك في ورقتهم.

تلتقط مجموعة البيانات الخاصة بهم على وجه التحديد الصور مع "اختلافات كبيرة في الثياب والملابس ووجهة نظر الكاميرا ودقة الصورة والإضاءة"، وتصف الورقة خوارزمية جديدة يمكنها التعرف حتى على هذه الوجوه المخفية جزئيا بدقة عالية.

وخلص الباحثون في شركة فيسبوك إلى أنه "نرجو أن توجه مجموعة البيانات الخاصة بنا مجتمع الرؤية نحو المشكلة بالغة الأهمية التي لم يتم حلها وهي التعرف على الأشخاص في طابعها في البرية".

مجموعة البيانات هذه يعاد استخدامها الآن في جميع أنحاء العالم بما في ذلك من قبل الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع في الصين لتحسين تكنولوجيا المراقبة بالفيديو.

قال متحدث باسم شركة فيسبوك: "لنكن واضحين، نحن لا نتعاون مع الحكومة الصينية حول تكنولوجيا التعرف على الوجه ولم نقم بذلك أبدا. ومع ذلك، سيكون هناك دائما سؤال حول ما إذا كان ينبغي مشاركة التطورات في التكنولوجيا على نطاق واسع أو الاحتفاظ بها في نطاق خاص.

تعتقد شركات التكنولوجيا الرائدة أن المجتمع العلمي يمكنه تبادل الخبرات لتطوير التكنولوجيا، بينما يعمل أيضا على منع إساءة الاستخدام".

يقول ماس، الباحث في مؤسسة الحدود الإلكترونية: "هذه ليست مسألة تتعلق بالشرعية، بل بالأخلاق. لست متأكدا أين يقع مشروع بحثي كهذا، لكنني أتساءل ما إذا كان إنشاء مجموعة بيانات لتدريب تقنية المراقبة هو نفسه إجراء عملية المراقبة بنفسك".

في الحالات التي تؤخذ فيها الصور من الإنترنت، اعتمد الباحثون حتى في الشركات الكبيرة مثل مايكروسوفت وآي بي إم وفيسبوك على ترخيص المشاع الإبداعي لتكون بديلا للحصول على موافقة المستخدمين.

تطبيق هذه الصور على أنها بيانات تدريب على المراقبة وتحليل الوجه بعيد تماما عما كان المقصود منه أي الترخيص في الأصل إلى درجة أن مؤسسة المشاع الإبداعي نفسها وهي مؤسسة غير ربحية وضعت بيانا لتوضيح التغيير.