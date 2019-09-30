العريني: ما قيل عن آدم .. «مضحك»

أكد هشام العريني وكيل أعمال عبدالفتاح آدم مهاجم فريق النصر لكرة القدم، أن عدم مشاركة موكله بسبب عدم تسجيله أو مطالبات مالية "مضحك"، وقال "آدم مقيد في كشوف النصر، ولا توجد أي إشكالية مع إدارة النادي، بل بالعكس تم تسلم مستحقاته المالية كافة نقدا "كاش"، إضافة إلى الامتيازات التي في العقد سواء فيلا أو سيارة بقيمة نصف مليون ريال، ومسألة عدم مشاركته في المباريات الماضية لعدم تقييده أو مطالبته بمبالغ مالية مجرد ضحكة، وهو أمر غير صحيح إطلاقا".

وأشار في حديثه لـ"الاقتصادية" إلى أن عبدالفتاح مسجل لاعبا سعوديا وقال: "اللاعب تم تسجيله في النصر، لاعبا سعوديا لحمله الجواز السعودي مثل اللاعب مختار علي الذي يحمل الجواز نفسه، والنظام يقول من يملك جوازا سعوديا يقيد لاعبا سعوديا وليس مواليد".

وأضاف "كل ما في الأمر أن اللاعب بعد انتقاله إلى النصر ذهب إلى الأخضر وتعرض لإصابة تعافى منها، وبعدها عاد إلى النصر وتعرض لإصابة أخرى بعد خمسة أيام فقط من انخراطه في التدريبات، وكانت في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، وعلى أثر ذلك خضع إلى علاج لمدة ثلاثة أسابيع وصل إلى نهايته، إلا أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا لا يريد الاستعجال على عودته، ومنحه مزيدا من الراحه قبل مشاركته مع الفريق خوفا من تجدد الإصابة، وهو حاليا يشارك في التدريبات منذ أسبوع تقريبا، وأن مشاركته في المباريات في يده فقط وهو من يحددها".

على صعيد ثان، يعاود لاعبو النصر تدريباتهم اليوم بعد أن منحهم فيتوريا راحة لمدة 24 ساعة، استعدادا للقاء الفيصلي السبت المقبل في الجولة السادسة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.