تمزق يبعد العابد 10 أيام

لن يكون نواف العابد لاعب فريق الهلال لكرة القدم، خيارا متاحا للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، في مباراة السد القطري غدا في الدوحة في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، بعد أن تأكد غيابه عشرة أيام بداعي الإصابة.

وأثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها العابد أمس، تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ، سيحتاج على أثره إلى برنامج علاجي مدته عشرة أيام.

وكان الهلال قد واصل تدريباته أمس بمران مغلق، استهلها لوشيسكو بمحاضرة فنية، ومن ثم أخضع اللاعبين لمناورة تكتيكية على جزء من الملعب، واختتمها بتدريبات التسديد على المرمى من مختلف الزوايا بجانب الكرات العرضية، قبل أن يتوجهوا إلى المعسكر لتناول وجبة العشاء ومن ثم المغادرة إلى الدوحة.