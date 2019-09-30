«الانضباط» توقف البلطان

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، مباراة واحدة عن مرافقة فريقه في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بغرامة عشرة آلاف ريال، بعد الشكوى التي تقدم بها نادي النصر ضده في قرار غير قابل للاستئناف.

وعاقبت نادي النصر، بعشرة آلاف ريال، بعد إلقاء جماهيره علب مياه باتجاه مضمار الملعب، في مباراتهم مع الشباب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرمت نادي الاتحاد 100 ألف ريال، بسبب إلقاء جماهيره علب مياه باتجاه حارس المرمى والمنطقة الفنية؛ ما تسبب في إصابة أحد مسؤوليه، في المباراة التي جمعتهم بالهلال، في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفرضت غرامة على الأهلي، عشرة آلاف ريال، لتأخره في تسليم قائمة أسماء المشاركين في مباراته مع الفتح، في دوري المحترفين. وقبلت احتجاج نادي النهضة ضد نظيره القادسية، بخصوص أهلية حسن العمري؛ لاعب الأخير، من الناحيتين الشكلية والموضوعية؛ لتلغي نتيجة المباراة بينهما واعتبار القادسية خاسرا 0 / 3 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع تغريمه 37500 ريال، وإيقاف فهد الشرفاء؛ إداري القادسية لمدة شهرين عن مرافقة فريقه في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، علما بأن القرار قابل للاستئناف.