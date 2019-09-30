الحمود: لا تشنقوا إيسايلا

أوضح سلطان الحمود أمين عام نادي الحزم، أن تقييم المدرب الروماني دانيال إيسايلا لا يقاس بالإخفاق في مباراة واحدة، مطالبا بألا يكون ذلك مربوطا بالعاطفة فقط، وقال "آراء الجماهير حول إيسايلا تختلف وتتفاوت حسب النتائج، ومن مباراة إلى أخرى، وأحيانا تحكمها العاطفة بشكل كبير وهذا طبيعي، وبعد أي إخفاق تطالب بالغربلة، ومع أي انتصار تثنى عليه وتمدح".

وأضاف "ما يحدث ليس في الحزم فقط بل في كل الأندية، وإيسايلا وغيره جاء من أجل أن ينجح، وهو حريص على ذلك، وقد تأتي الظروف بعكس ما يريد ونريد، والمدربون عموما لا يريدون الفشل، ونجح معنا في العام الماضي بمستويات جميلة، وبدايته أيضا ممتازة، وكونه فشل في مباراة، فلا يقاس عليها حتى نعلق المشانق له، ونطالب بإقالته، وقد تكون هناك ظروف بعينها، وسرعان ما يرجع الفريق المنظم".

وأشار إلى أنه بعد الخسارة أمام الاتفاق 0 / 6 في الجولة الثالثة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إدارة النادي عملت بشكل كبير وخلال فترة وجيزة على انتشال الفريق من الصدمة، وهيأت الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين لإبعادهم من آثارها وما يأتي وراءها، وقال "أيضا الجهاز الفني واللاعبون أخذوا على أنفسهم عهدا بالعودة والرجوع إلى مستوى الحزم الحقيقي، وهذا ما حصل أمام النصر، التي كسبناها خارج أرضنا 0/1 ثم تغلبنا على ضمك 0/4".

وتابع "رب ضارة نافعة، فصفعة الاتفاق أعطت الجميع درسا أن التهاون غير مطلوب، ولا سيما أن جميع الفرق مستعدة والكل يسعى إلى ما نسعى إليه".