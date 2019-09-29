التهاب فيروسي حاد يمنع ملك المغرب من المشاركة في جنازة "شيراك"

أعلن الديوان الملكي المغربي اليوم أن الملك محمد السادس سيقضي فترة راحة طبية لبضعة أيام بعد تعرضه لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد.

وأفاد بيان الديوان أن الملك كان قد قرر السفر إلى فرنسا، من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الأسبق الراحل جاك شيراك، مشيرا إلى أن ولي العهد الأمير الحسن سيقوم بتمثيل المغرب في المراسيم الرسمية لجنازة الرئيس الراحل.