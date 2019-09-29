بحلول 2020 .. "واتساب" يتخلى عن هواتف ذكية

أعلن تطبيق واتساب أنه سيتخلى بشكل نهائي عن مجموعة من الهواتف الذكية، إذ سيتوقف عن العمل على أجهزة وأنظمة تشغيل معينة مع مطلع عام 2020.

وقال "واتساب"، "إن جميع هواتف أندرويد التي تعمل بواسطة نظام التشغيل Android 2.3.7، وأجهزة آيفون العاملة بواسطة نظام التشغيلiOS 7 لن تدعم واتساب بحلول الأول من شهر شباط (فبراير) 2020"، وفق ما نقل موقع "بزنس توداي".

ولن يتمكن بعض مستخدمي أنظمة التشغيل القديمة من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

وأضاف "واتساب" أن إنهاء دعم التطبيق المملوك لـ"فيسبوك" بالنسبة إلى هواتف "أندرويد" و"آيفون" لن يؤثر في عديد من المستخدمين، ولن يتأثر سوى أولئك الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هواتف "أندرويد" و"آيفون" القديمة.

ويلجأ تطبيق التراسل إلى إضافة ميزات جديدة بانتظام، ويتطلب بعض هذه الميزات هواتف قوية وإصدارات "أندرويد" و"iOS" أحدث لكي تعمل بشكل صحيح.

وأوضح تطبيق التراسل الفوري الشهير أن بعض الهواتف لن تكون قادرة على دعم الميزات التي تعتزم طرحها في المستقبل، وهو السبب الذي جعلها تنهي دعمها لهذه الأجهزة.

ونصح التطبيق، "لم نعد نعمل بنشاط على تطوير نسخ لأنظمة التشغيل هذه، وقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت، وإذا كنت تستخدم حاليا نظام تشغيل أقدم، فننصحك بالترقية إلى إصدار أحدث".