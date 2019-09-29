تطبيق إلكتروني لتوضيح "ما بين السطور"

تشير الدراسات إلى أنه حتى عندما يظن كاتب رسالة ما أنه عبر عن المضمون الذي يقصده بشكل واضح، ربما يخطئ المتلقي في فهم المقصود من الرسالة.

ومن أجل المساعدة على علاج هذه المشكلة، استخدمت شركة جرامرلي المتخصصة في مجال تحرير النصوص تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تطوير تطبيق إلكتروني، بهدف مساعدة كاتب رسائل البريد الإلكتروني على توصيل المعاني التي يقصدها من رسائله بشكل واضح لا يحتمل أي لبس، بحسب "الألمانية".

ويحمل التطبيق الجديد اسم "تون ديتكتور"، ويهدف إلى مساعدة كاتب الرسالة على تعديل صياغتها إذا ما وجد أن العبارات المكتوبة لا تساعد على توصيل المغزى المقصود، حيث يقوم التطبيق بإبلاغ المستخدم بالمعنى الذي سيصل إلى القارئ عندما يقرأ العبارات المكتوبة.

ويستطيع التطبيق الإلكتروني رصد 40 نبرة مختلفة في رسائل البريد الإلكتروني، مثل أن الرسالة تنطوي على نبرة اعتراضية أو حزينة أو فرحة أو قلقة أو غير ذلك من المعاني التي قد يريد الكاتب توصيلها من خلال رسالته.

وقالت شركة جرامرلي في بيان صحافي، "إذا ما كتبت رسالة بريد إلكتروني لتهنئة شخص ما على النجاح، على سبيل المثال، يستطيع التطبيق الجديد اكتشاف نبرة الرسالة وتصنيفها باعتبارها رسالة تعبر عن السرور أو الحماس".

وتتوافر نسخة تجريبية من تطبيق "تون ديتكتور" حاليا على برنامج تصفح الإنترنت "كروم" كما يعمل التطبيق على مواقع بريد إلكتروني مختلفة مثل "جي ميل" و"جوجل".