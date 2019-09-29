مركبة فضائية للسفر إلى المريخ والعودة عموديا

كشفت شركة سبيس إكس للفضاء، النقاب عن مركبة فضائية صممت لنقل طاقم وشحنات إلى القمر أو المريخ أو أي مكان آخر في النظام الشمسي، والعودة والهبوط على الأرض بشكل عمودي، بحسب "الألمانية".

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، في كلمة على الهواء مباشرة من مكان انطلاق المركبة بالقرب من الطرف الجنوبي لتكساس، إنه من المتوقع أن تقلع المركبة "ستار شيب" للمرة الأولى في غضون شهر أو شهرين وتصل إلى 65000 قدم (19800 متر) قبل العودة مرة أخرى إلى الأرض.

وأوضح ماسك أنه من الضروري أن تكون هناك إمكانية لإعادة استخدام المركبة، ومن المهم اتخاذ خطوات لتوسيع الوعي خارج كوكبنا.

وتابع حشد من الناس ماسك وهو يتحدث من أمام المركبة الفضائية الضخمة، التي لها واجهة معدنية عاكسة.

وبينت شركة سبيس إكس، أنه يمكن أن ينطلق ما يصل إلى 100 شخص في رحلات طويلة بين الكواكب عبر الفضاء، مشيرة إلى أن قدرة المركبة الفضائية ستارشيب على حمل كثير من الأشخاص والبضائع يمكن أن تسهل عملية إنشاء قواعد على سطح القمر في نهاية المطاف، إضافة إلى بناء مدن على سطح المريخ.

وأعلن ماسك سابقا خططه لاستعمار المريخ، ونقل مليون شخص إلى هناك. ووفقا للخطط التي قدمها في عام 2016، يمكن للناس البدء بالسفر إلى الكوكب في عام 2025.

وترى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن البشر سيصلون إلى المريخ في الثلاثينيات من القرن الـ21 على أقرب تقدير.